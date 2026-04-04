El PP propone ampliar el título de familia numerosa hasta que los hijos cumplan 26 años y aumentar la digitalización

Archivo - Imagen de recurso de una madre de paseo con sus hijos. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Parlament una proposición no de ley para que la vigencia del título de familia numerosa dure hasta que los hijos cumplan 26 años y avanzar en la digitalización de los trámites.

De esta manera, se trata de impulsar la simplificación administrativa en los procedimientos de reconocimiento y renovación del título de familia numerosa, con el objetivo de "facilitar la vida a miles de familias de las islas".

En una nota de prensa, la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha explicado que la iniciativa responde a una "reivindicación histórica" de las propias familias y de entidades representativas del sector, que reclaman una "modernización" de los procedimientos y una "reducción de las cargas burocráticas".

"Las familias numerosas realizan una aportación fundamental a la sociedad y merecen una Administración que les ponga las cosas fáciles, no que les obligue a repetir trámites cada año para mantener derechos que ya tienen reconocidos", ha señalado.

Entre las principales medidas, el PP propone modificar el Decreto 28/2020 para que el título de familia numerosa mantenga su vigencia hasta que el último de los hijos cumpla 26 años, "siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos".

De esta forma, han aseverado que se evitaría la actual obligación de renovar anualmente el título cuando los hijos mayores de 21 años continúan cursando estudios.

Asimismo, la iniciativa 'popular' plantea avanzar en la digitalización de los procedimientos y garantizar el derecho de los ciudadanos a no tener que aportar documentación que ya se encuentra en poder de la Administración o que puede ser obtenida mediante la interoperabilidad entre administraciones públicas.

El texto registrado también insta al Govern a fijar plazos máximos de resolución en los procedimientos, adaptar la normativa autonómica a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de reconocimiento de la categoría especial y reforzar la coordinación con los Consells insulares para "homogeneizar criterios y evitar desplazamientos innecesarios".

"Son de medidas de sentido común que permitirían una Administración más moderna, eficiente y cercana, al tiempo que aliviaría la carga burocrática que hoy soportan muchas familias", ha subrayado Durán.

Finalmente, el PP propone impulsar la digitalización del propio título de familia numerosa, de forma que pueda ser acreditado mediante herramientas electrónicas, para facilitar su uso en el día a día y evitar la necesidad de portar documentación en papel.

"El PP trabajará para que la Administración esté al servicio de las familias y no al revés, al eliminar trabas y adaptar la normativa a la realidad social actual", ha concluido Durán.