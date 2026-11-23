El PP propone reducciones en el IRPF por gastos derivados de enfermedades y aprobar una Ley de Cuidados Paliativos - PP

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha propuesto este lunes introducir deducciones en el IRPF para que se puedan desgravar los gastos derivados de la atención a familiares enfermos, ampliar más allá de los 26 años la protección para el cuidado de personas con enfermedades graves y aprobar una Ley de Cuidados Paliativos.

El cabeza de lista del PP al Congreso por Baleares, José Vicente Marí, ha defendido que su objetivo es "destinar más recursos a la sanidad, pero sobretodo garantizar una mejor gestión para que los ciudadanos reciban la atención que merecen".

En un comunicado, la formación ha explicado que también quieren impulsar un plan estratégico de atención temprana en los hospitales, aprobar un Plan Nacional de Salud Mental y reforzar las políticas de prevención y salud pública para mejorar la atención sanitaria y reducir la presión asistencial.

Marí ha añadido que ante un gobierno "que ha sido incapaz de dar respuesta a las necesidades de los profesionales sanitarios", el PP apuesta por una sanidad "mejor gestionada, con más medios y centrada en los pacientes", y ha puesto en valor la incorporación de 1.600 profesionales sanitarios y la dotación de plazas de difícil y muy difícil cobertura en el archipiélago.

Por otra parte, ha defendido un Pacto de Estado por la Dependencia y la aprobación de un Estatuto de las Personas Cuidadoras para reconocer y proteger a quienes atienden a familiares en situación de dependencia o discapacidad.

El programa electoral de los 'populares' contempla también una ley específica de apoyo a las personas con autismo y medidas fiscales para mejorar la accesibilidad. "La dependencia es el cuarto pilar del Estado del bienestar y necesita compromisos reales, no promesas vacías", ha concluido Marí.