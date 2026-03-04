El PP rechazará la ley del PSIB para limitar la entrada de vehículos en Menorca y buscará el consenso con el Consell

Archivo - Coches en un aparcamiento de Menorca. - CAIB - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha avanzado que no apoyará la proposición de ley del PSIB para limitar la entrada de vehículos en la isla de Menorca y ha indicado que buscará "consensuar" un texto con el Consell de Menorca.

Así lo ha confirmado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, al ser preguntado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, sobre la postura de su partido acerca de la iniciativa legislativa de los socialistas.

El diputado ha criticado que se trata de una petición "oportunista" y ha acusado al PSIB de hacer "demagogia", puesto que ha gobernado en la isla y el Govern durante ocho años y "no plantearon la limitación de vehículos en Menorca".

En ese sentido, ha indicado que, "por respeto a la autonomía insular", se esperará a lo que determinen los Consells insulares de Menorca y Mallorca en base a los estudios de carga que hayan realizado.

"Es muy curioso que dos años después de gobernar, reclamen el trabajo que el PSIB no hizo y que el PP desde el primer día se ha puesto a hacer", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha indicado que la ley para limitar la entrada de vehículos está "ligada a la calidad de vida" de los menorquines, porque, a su manera de ver, como consecuencia del "exceso de presión turística" se necesitan medidas "valientes".

De este modo, ha reivindicado un marco jurídico que permita fijar unos límites "adecuados" y ha mencionado los cambios de postura del presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, sobre esta normativa.

Pons ha aseverado que Ley Menorca Reserva de la Biosfera permite regular la presión turística que "estropeen" el territorio o la calidad de vida de los residentes. Por eso, ha destacado que sin esta ley "no será posible" que el Consell de Menorca pueda marcar unos límites a las navieras.

Por estos motivos, ha citado los casos de Formentera e Ibiza, donde ya existe esta limitación, y ha pedido a los diputados 'populares' que sean "coherentes" y permitan tramitar esta ley porque sin ella "no se tendrá solidez jurídica para tomar decisiones".