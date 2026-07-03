El PP reclama al Gobierno de España más examinadores de tráfico para Mallorca

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera. - PP

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP llevará al próximo pleno del Consell de Mallorca una iniciativa de apoyo a las autoescuelas y que reclama, entre otras cuestiones, que el Gobierno de España destine más examinadores a la isla.

La iniciativa, según ha explicado la formación en un comunicado, pide al Ejecutivo central medidas urgentes que pongan fin al colapso del sistema de exámenes de conducir que sufre el archipiélago por la falta de examinadores de la Dirección General de Tráfico.

La portavoz 'popular', Núria Riera, ha denunciado que la situación es "insostenible y responde únicamente a la falta de planificación y de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Mallorca".

"Hoy hay más de 9.000 alumnos en lista de espera para poder realizar el examen práctico del carné de conducir y las previsiones apuntan a que esta cifra puede superar los 11.000 durante los meses de verano. No podemos seguir tratando a los ciudadanos de las Islas como españoles de segunda", ha afirmado.

Según ha explicado Riera, aunque Baleares tiene asignados oficialmente 17 examinadores, solo una decena desempeñan actualmente funciones de examen, lo que provoca un colapso que obliga a las autoescuelas a modificar completamente su funcionamiento y perjudica a miles de alumnos.

"La falta de examinadores hace que las autoescuelas tengan que retrasar las clases prácticas para que los alumnos no pierdan la preparación antes de la fecha del examen. Esta situación genera frustración, retrasos y un perjuicio económico tanto para el sector como para los futuros conductores", ha explicado.

El PP ha recordado que este problema se agrava por la dificultad para atraer funcionarios del Estado a las Islas, ya que el complemento de insularidad sigue siendo insuficiente para compensar el elevado coste de la vida.

"Llevamos tres años reclamando un plus de insularidad digno para los funcionarios del Estado. Lo hemos hecho para la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Seguridad Social y también para los examinadores de Tráfico. Sin una retribución adecuada será imposible cubrir las plazas vacantes", ha apuntado la portavoz 'popular'.

En este sentido, Riera ha criticado el reciente anuncio del Gobierno central sobre una futura revisión del complemento.

"El Real Decreto solo dice que el Gobierno revisará las cuantías en un plazo de seis meses. No concreta cuándo se aprobará, de qué cantidad estamos hablando ni garantiza una solución real. Es un nuevo titular vacío que no resuelve el problema de las autoescuelas ni de los miles de mallorquines que esperan poder examinarse", ha asegurado.

REFUERZO DE PLANTILLAS

La moción reclama reforzar de manera inmediata la plantilla de examinadores en Baleares, actualizar el complemento de insularidad para que resulte realmente atractivo ocupar estas plazas y garantizar que los ciudadanos de Mallorca reciban un servicio público en igualdad de condiciones que el resto de territorios del Estado.

"Las autoescuelas realizan una labor fundamental preparando a los futuros conductores y gestionando toda la tramitación administrativa ante la DGT. Merecen el apoyo de todas las instituciones, no solo buenas palabras", ha destacado.

Finalmente, Riera ha hecho un llamamiento al resto de grupos políticos para que respalden íntegramente la iniciativa. "Esta no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de justicia, de igualdad y de defensa de un servicio público esencial. Esperamos que todos los grupos voten a favor y que, sobre todo, el Gobierno de España deje de hacer anuncios y empiece a ofrecer soluciones reales a los mallorquines", ha concluido.