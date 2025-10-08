El PP reclama la participación directa del Consell de Mallorca en las decisiones de Aena

Archivo - La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Consell de Mallorca ha reclamado la participación directa de la institución insular en las decisiones de Aena y garantizar la continuidad del descuento de residente y la conectividad de Baleares.

Es la propuesta recogida en una moción que defenderán los 'populares' en el pleno insular de este jueves, según ha señalado la formación en una nota de prensa.

Para el PP, no se puede gestionar el aeropuerto de Palma "desde Madrid sin escuchar a Mallorca" ya que se trata de una infraestructura estratégica para el desarrollo económico, la movilidad y la calidad de vida de los mallorquines.

La portavoz 'popular' en el Consell, Núria Riera, ha subrayado que Son Sant Joan es la puerta de entrada y salida de los ciudadanos, así como su "conexión con el mundo". "No puede ser que decisiones fundamentales sobre inversiones, mantenimiento o servicios se tomen a espaldas de Mallorca", ha criticado.

En este sentido, ha reivindicado que el Consell debe tener voz y voto en las decisiones que afectan directamente a los residentes y a los trabajadores.

La moción del PP insta al Gobierno de España a cumplir el acuerdo aprobado por el Senado y ratificado por el Congreso el pasado mes de septiembre, que reconoce a los consells insulares un papel activo dentro de los órganos de decisión de Aena.

También reclama garantizar la financiación estable del descuento de residente mediante un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros y asegurar una oferta de vuelos "suficiente, estable y asequible" para los ciudadanos de las Islas.

Según Riera, el incremento de actividad en los aeropuertos de Baleares no se ha traducido en una mejora de las condiciones ni de las infraestructuras.

"Aena obtiene beneficios multimillonarios a costa de unos aeropuertos saturados, con graves deficiencias de mantenimiento, limpieza y seguridad laboral", ha dicho, para después sostener que el PP no puede aceptar esta situación "mientras los trabajadores y los usuarios sufren las consecuencias".

Finalmente, el PP exige que el Gobierno central blinde el descuento de residente como un derecho fundamental y asegure la conectividad de Mallorca con el resto de territorios.

"Los mallorquines no pedimos privilegios, pedimos igualdad de oportunidades, el descuento de residente y una buena conectividad son esenciales para garantizar nuestra movilidad, la competitividad económica y la cohesión social", ha concluido Riera.