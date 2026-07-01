El PP reclama la retirada de residuos acumulados y un refuerzo de la limpieza en Cales de Mallorca y Cala Murada

Vista aérea del núcleo de Cales de Mallorca. - PP

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha solicitado al Ayuntamiento de Manacor una actuación "inmediata" que incluya la retirada de vertidos y residuos acumulados, junto con un refuerzo del servicio de limpieza diaria en los núcleos de Cales de Mallorca y Cala Murada, ante su "imagen de dejadez absoluta".

El PP ha advertido del "estado de abandono" que sufren estas zonas del municipio que se ha "agravado" en plena temporada turística debido a la "falta de mantenimiento y de respuesta" por parte del equipo de gobierno municipal, según han explicado los 'populares' en un comunicado.

El presidente del PP de Manacor, Mateu Fullana, ha criticado que los principales núcleos turísticos del municipio ofrecen esta imagen "justo cuando reciben el mayor número de visitantes del año". "No solo se perjudica la imagen de Manacor, sino también la calidad de vida de los vecinos, que llevan meses alertando esta situación sin obtener ninguna respuesta", ha afirmado.

El PP ha especificado que los "vertidos ilegales se acumulan sin que el Ayuntamiento actúe con la rapidez necesaria", lo que provocaría un "evidente efecto llamada", generaría "problemas de insalubridad" y "deteriora la imagen de unos núcleos que constituyen una de las principales puertas de entrada turística del municipio".

A esta situación ha subrayado que habría que sumar la "falta de mantenimiento de la vegetación", puesto que, tras las últimas tareas de poda, "numerosos restos vegetales continúan acumulados en solares y aceras", lo que, a su manera de ver, "incrementa de forma preocupante el riesgo de incendio en una época de altas temperaturas y máxima ocupación".

"Es una absoluta irresponsabilidad mantener esta vegetación seca junto a las viviendas y las vías urbanas. El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar la seguridad de los vecinos y no puede esperar a que ocurra una desgracia para actuar", ha advertido Fullana.

El PP se ha referido también al "creciente malestar" de los residentes, que ya habrían comenzado a expresar públicamente su indignación mediante pancartas y que no descartan nuevas movilizaciones ante la falta de soluciones.

"Cuando los propios vecinos salen a la calle para señalar el abandono de su barrio es porque el Ayuntamiento ha dejado de cumplir con sus obligaciones más básicas", ha alegado.

Por todo ello, el PP de Manacor ha exigido actuaciones en el ámbito de la limpieza, el incremento de la presencia policial en los núcleos turísticos y, si es necesario, la instalación de cámaras de vigilancia para combatir los vertidos incívicos.

Asimismo, han pedido la retirada urgente de toda la vegetación seca acumulada en los solares y en los márgenes de las calles para "reducir el riesgo de incendio".

"Los vecinos de Cales de Mallorca y Cala Murada merecen un Ayuntamiento que les escuche y actúe. No se puede gobernar de espaldas a los ciudadanos mientras los problemas se agravan día tras día", ha concluido Fullana.