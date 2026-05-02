El PP reclamará incrementar los forenses en Baleares y alerta de retrasos de hasta tres años en las autopsias

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PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha advertido de "graves retrasos" en la emisión de los informes de las autopsias que pueden llegar hasta los tres años, por lo que reclamará al Gobierno central un aumento de las plantillas de médicos forenses en Baleares.

Los 'populares' han registrado una proposición no de ley en el Parlament para pedir "medidas urgentes que reviertan la situación", según ha explicado el PP en un comunicado.

La diputada del PP y portavoz de Salud en el Parlament, Isabel Borrás, ha lamentado que "hay esperas que no deberían existir nunca, silencios administrativos que pesan demasiado y familias que, tras perder a un ser querido, se ven obligadas a convivir durante años con la incertidumbre, sin respuestas y sin poder cerrar el duelo".

En este sentido, ha subrayado que no se trata solo de "una cuestión técnica o administrativa", sino de "dignidad y respeto" hacia las familias en los momentos más difíciles.

"Tres años esperando un informe forense suponen mantener el dolor en suspenso y retrasar el acceso a la Justicia. Porque cuando la Justicia llega tarde, deja de ser justa", ha añadido.

La iniciativa del PP pretende alertar también del impacto directo que estos retrasos tienen sobre el funcionamiento del sistema judicial, ya que los informes forenses son "clave" en numerosos procedimientos.

"Si se retrasan los informes, se retrasan los juicios, las resoluciones y el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva", ha explicado la diputada popular.

Asimismo, Borrás ha señalado el "déficit estructural" de recursos humanos y materiales en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Baleares, ya que con una plantilla de alrededor de 24 médicos forenses, a su manera de ver, es "evidente que el sistema no puede asumir la carga de trabajo actual, especialmente en un territorio con población creciente y una fuerte presión turística".

"Es una situación de clara desventaja respecto a otras comunidades autónomas con menos población y más recursos. Esta desproporción es una injusticia que perjudica directamente a los ciudadanos de Baleares", ha incidido.

Ante esta realidad, el PP ha solicitado al Gobierno de España que incremente de manera urgente la plantilla de médicos forenses en las islas, que ponga en marcha un "plan de choque inmediato" para reducir los retrasos acumulados y que establezca plazos máximos orientativos para la emisión de informes.

Además, la iniciativa plantea la dotación de más medios materiales y tecnológicos, al impulsar la digitalización de los procedimientos, así como la remisión de información periódica sobre los informes pendientes y los tiempos de respuesta para "garantizar la transparencia".

"Detrás de cada expediente hay una historia, una familia y un dolor que no puede esperar años. Las instituciones deben estar a la altura y actuar con urgencia, responsabilidad y humanidad", ha concluido Borrás.