El PP de Sa Pobla acusa al alcalde de rechazar a Joan Villalonga como juez de paz porque es militante del partido

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla ha criticado la actitud "sectaria" del alcalde, Biel Ferragut, después de haber rechazado la propuesta de Joan Villalonga como juez de paz del municipio por ser militante de la formación.

La formación ha señalado este miércoles en un comunicado que Villalonga, "una persona muy querida en el pueblo", se había vuelto a presentar al cargo de juez de paz después de cuatro años, pero el equipo de gobierno municipal ha seleccionado a otra persona para ocupar esta posición.

Los 'populares' han considerado que el rechazo a la candidatura de Villalonga se debe a su militancia en el PP. Así, han exigido explicaciones claras y transparentes. Su portavoz en Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha defendido la trayectoria de Villalonga durante los últimos cuatro años.

Seguí ha reivindicado que "el trabajo y el compromiso de una persona con su pueblo deben valorarse por encima de cualquier sigla política". En este sentido, ha insistido en que un alcalde "debe gobernar para todos los vecinos".

"El Ayuntamiento no es patrimonio de ningún partido ni puede convertirse en una herramienta para premiar o castigar a nadie por su manera de pensar", ha reprochado.

El PP de Sa Pobla ha reclamado al alcalde que aclare los motivos de la decisión y garantice el respeto institucional. "Sa Pobla es de todos sus vecinos y nadie debería sentirse discriminado por sus ideas políticas", ha concluido Seguí.