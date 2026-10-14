El PP señala la "incapacidad" del Ayuntamiento de Manacor por no comenzar la reforma del matadero

Archivo - La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha criticado la "incapacidad" en la gestión del Ayuntamiento de Manacor por no haber iniciado las obras de reforma del matadero municipal, cuatro años después de la firma de un convenio de financiación con el Govern y Consell de Mallorca.

Los 'populares' han responsabilizado de este "fracaso" al exalcalde de Manacor Miquel Oliver, dado que la paralización de las obras y la posterior rescisión de los contratos han dejado una instalación "esencial" para el sector ganadero "sin recuperar", 56.000 euros que se tendrán que pagar como indemnización a la concesionaria y la obligación de devolver los 1,5 millones de euros aportados por el Govern y el Consell de Mallorca, según ha indicado el PP en un comunicado.

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha calificado la situación de "inadmisible" y ha exigido explicaciones a Oliver, puesto que cuatro años después no hay "ni una sola obra ejecutada".

"Oliver ha sido incapaz de sacar adelante un proyecto que contaba con financiación y que era fundamental para el sector ganadero. Ahora, además de perder cuatro años, el Ayuntamiento tendrá que devolver 1,5 millones de euros ¿Quién asume la responsabilidad de este desastre?", ha cuestionado.

El PP ha concretado que en mayo de 2022 se firmó el protocolo de colaboración entre el Govern, el Consell de Mallorca --entonces presidido por Catalina Cladera-- y el Ayuntamiento de Manacor --con Miquel Oliver al frente--.

En diciembre de ese mismo año se formalizó el convenio que contemplaba una aportación de 1,5 millones de euros para reformar el matadero, cerrado desde 2019. El proyecto se adjudicó a Veolia por 2,28 millones de euros en diciembre de 2023 y el contrato se formalizó en enero de 2024.

Sin embargo, no fue hasta marzo de 2025, más de un año después de la formalización del contrato, cuando se levantó el acta de comprobación del replanteo y la dirección facultativa concluyó que el proyecto era "no viable", lo que "impidió el inicio de las obras".

"A partir de ese momento, los retrasos y las modificaciones del proyecto, incluidos los cambios derivados de la instalación de placas solares, provocaron un encarecimiento de la actuación y una situación hizo imposible ejecutarla en las condiciones económicas previstas", han apuntado.

Finalmente, en junio de 2026 el Ayuntamiento acordó resolver el contrato de obras y, días después, rescindió también el contrato del servicio de dirección de obra. Todo ello, sin haber ejecutado la reforma y con una indemnización a Veolia de poco más de 56.000 euros.

El PP ha indicado que durante estos cuatro años el Ayuntamiento de Manacor ni siquiera ha constituido la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en el convenio.

"Lo más grave es que no se habla de una obra que se haya complicado durante su ejecución, sino de un proyecto que ni siquiera ha podido comenzar por la incapacidad de gestión del Ayuntamiento. Se han acumulado retrasos, modificaciones e indemnizaciones mientras Oliver veía pasar el tiempo. Y quien paga las consecuencias es el sector ganadero de Mallorca", ha lamentado Riera.

La representante del PP ha insistido en que Oliver tiene que "dar la cara" y explicar cómo es posible que un proyecto con 1,5 millones de euros de financiación pública haya acabado con los contratos rescindidos, más de 56.000 euros de indemnización y "ninguna obra ejecutada". "Manacor y los ganaderos de Mallorca merecen explicaciones y, sobre todo, soluciones", han rematado.