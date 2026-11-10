El PP sitúa el reconocimiento de la insularidad en el sector primario como una de sus principales reivindicaciones

El PP se reúne con el sector primario para presentar sus propuestas para el 29N - PP

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras, ha defendido que los agricultores, ganaderos y pescadores "necesitan menos burocracia, menos impuestos y un Gobierno de España que entienda que producir en Baleares no cuesta lo mismo que hacerlo en la Península".

El 'popular' se ha reunido este martes con representantes del sector primario y pesquero para conocer sus necesidades y reivindicaciones y trasladarles los compromisos del PP de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante el encuentro, Sagreras ha destacado la necesidad de que el futuro Gobierno de España defienda ante la Unión Europea una reforma de la Política Agraria Común (PAC) que garantice una financiación suficiente, ayudas directas y la protección de los productores frente a la competencia de terceros países.

"No podemos seguir exigiendo a nuestros agricultores y pescadores unas condiciones que después no se aplican a los productos que llegan de fuera. Necesitamos unas reglas de juego justas, menos trabas administrativas y unas exigencias medioambientales compatibles con la rentabilidad de las explotaciones", ha afirmado.

El candidato ha situado el reconocimiento efectivo de la insularidad como una de las principales reivindicaciones que el PP de Alberto Núñez Feijóo defenderá en Madrid y en Bruselas.

En este sentido, ha reclamado un tratamiento económico diferenciado para el archipiélago en el reparto de las ayudas de la PAC y del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), así como una normativa adaptada a las particularidades de la producción insular.

"No podemos tener las mismas obligaciones que los territorios peninsulares cuando asumimos unos sobrecostes de producción, transporte y comercialización muy superiores", ha reclamado.

También ha remarcado la necesidad de impulsar medidas estatales para reducir los costes de la energía, los combustibles y las materias primas, acompañadas de incentivos fiscales y rebajas de impuestos para el sector agrario y pesquero.

Igualmente, ha apostado por un Plan Nacional del Agua que garantice los recursos hídricos frente a los episodios de sequía, con especial atención a la reutilización de aguas regeneradas, y por medidas que faciliten la incorporación de los jóvenes a las actividades agrarias y pesqueras.

Finalmente, el candidato al Senado por Mallorca ha reivindicado una política pesquera que reconozca las particularidades de la flota balear, la sostenibilidad de su actividad y la necesidad de una gestión adaptada a las características de las aguas de las islas.

"Defender el sector primario es defender nuestro territorio, nuestra economía y nuestras raíces. Nuestro compromiso es llevar la voz de los agricultores, ganaderos y pescadores de Mallorca a Madrid y garantizar que sus reivindicaciones sean escuchadas", ha concluido Sagreras.