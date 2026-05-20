El PP y Unidas Podemos llevarán al Parlament su oposición a la ampliación del aeropuerto de Eivissa

Archivo - Pasajeros procedentes de un vuelo con origen Gran Bretaña salen del Aeropuerto de Ibiza, a 30 de junio de 2021, en Ibiza, Islas Baleares, (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El PP y Unidas Podemos llevarán al Parlament sendas proposiciones no de ley (PNL) para mostrar su oposición a la ampliación del aeropuerto de Eivissa planteada por Aena.

Lo han informado el líder parlamentario de los 'populares', Sebastià Sagreras, y el diputado por la formación morada, José María García, en sus respectivas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces de este miércoles.

Sagreras ha dicho que su partido rechaza el proyecto de ampliación dado que comportará un incremento tanto de la capacidad operativa como del número de pasajeros en una isla que "ya soporta una fuerta presión sobre el territorio y la movilidad".

Esta iniciativa impulsada por Aena es, a su parecer, contraria a las políticas de contención turística promovidas tanto por el Govern como por el Consell d'Eivissa.

La PNL, que firma el presidente de la institución insular y diputado, Vicent Marí, reclama "paralizar cualquier tramitación vinculada a una ampliación del aeropuerto" y defiende que "cualquier actuación o inversión debe orientarse a la mejora del servicio y de la seguridad, así como a la reducción de impactos territoriales, ambientales o de movilidad, pero en ningún caso favorecer un incremento de la presión sobre el territorio".

Sagreras ha recordado que en los últimos años Govern y Consell d'Eivissa han adoptado medidas como la limitación de la capacidad de alojamiento, la prohibición de nuevos pisos turísticos, la lucha contra la oferta turística ilegal o la regulación de la entrada de vehículos en la isla.

Es por ello que tratarán de obtener el apoyo necesario para reclamar al Gobierno y a Aena que coordinen sus políticas "con las estrategias autonómicas e insulares en materia de sostenibilidad y contención turística".

El portavoz 'popular' también ha lamentado "la falta de información y de participación real de las instituciones de Baleares en una decisión de esta importancia".

"Esta situación demuestra, una vez más, la necesidad de avanzar hacia la cogestión aeroportuaria", ha subrayado. Hace apenas un mes el Parlament aprobó una ley en este sentido que ahora debe ser tramitada y aprobada en el Congreso.

En la misma línea va la iniciativa registrada por Unidas Podemos, que reclamará la paralización del proyecto de ampliación del aeropuerto de Eivissa al entender que supondrá saturar más los recursos de los que dispone la isla.

"REFORZAR" LA GUARDIA CIVIL ANTE EL NARCOTRÁFICO

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, también ha anunciado el registro de una PNL, aunque esta para solicitar al Gobierno que refuerce los medios de los que dispone la Guardia Civil para combatir a las organizaciones de narcotraficantes.

La iniciativa, ha explicado en su correspondiente rueda de prensa, viene a raíz de la muerte, semanas atrás, de dos agentes del Instituto Armado que fueron arrollados por una narcolancha en aguas de Huelva.

Los de Santiago Abascal buscarán el respaldo de la Cámara autonómica para exigir al Gobierno que dote a todas las unidades de la Guardia Civil del equipamiento táctico, armamento y munición necesarios para operar "con plena eficacia" frente a unas organizaciones criminales "cada vez más violentas".

Incluye también la elaboración de protocolos operativos que clasifiquen como fuerza letal instrumentos como las narcolanchas o el refuerzo de la cobertura jurídica de los agentes en acto de servicio para "blindarles frente a situaciones de desprotección administrativa, disciplinaria o judicial por actuaciones legítimas en cumplimiento del deber".