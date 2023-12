El PP vota contra las enmiendas de Vox para eliminar las subvenciones a patronales y sindicatos

PALMA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha votado en contra de las cuatro enmiendas de Vox para eliminar las subvenciones a las patronales CAEB y Pimem y los sindicatos CCOO y UGT, una propuesta que ha sido así rechazada en la Comisión de Hacienda.

Se trata de cuatro enmiendas por un valor conjunto de 400.000 euros, con las que Vox pide suprimir las subvenciones nominativas a las patronales y sindicatos y destinar ese dinero a atención a la discapacidad.

A diferencia de lo que ocurrió este miércoles con la enmienda de 20 millones para financiar la libre elección de lengua, en este caso el PP ha votado en contra en lugar de abstenerse.

El representante de Vox en la sesión, el diputado Sergio Rodríguez, ha asegurado que su grupo respeta la función de las patronales y sindicatos y que precisamente por ello consideran que "deben ser absolutamente independientes del poder político".

Así, Rodríguez ha argumentado que si estas organizaciones "sólo pueden subsistir gracias a las ayudas que les otorga el Estado", eso merma su independencia porque "lógicamente uno no siempre puede morder la mano que le da de comer".

Por ello, ha defendido que estas entidades se sostengan con las cuotas de sus asociados: "Y si no pueden mantener los montones de sedes y no pueden hacer sus, y lamento decirlo, sus orgías de gambas, pues que no las hagan. Y desde luego que no las hagan a costa del contribuyente", ha apostillado, añadiendo que "algún día" esta filosofía se tendrá que "extender también a los partidos políticos".