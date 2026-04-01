El PP y Vox, más cerca de recuperar sus enmiendas a la ley de aceleración de proyectos estratégicos

Archivo - El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (3d), durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 9 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha calificado los escritos de reposición presentados por el PP y Vox para recuperar sus enmiendas al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos.

En su reunión de este miércoles, el órgano que dirige de la Cámara autonómica ha decidido atender las peticiones que ambos grupos hicieron a finales de la semana pasada, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Ahora será la Junta de Portavoces --cuya próxima reunión está prevista para el miércoles siguiente-- la que deberá debatir esta cuestión para después retornar a la Mesa del Parlament para adoptar una decisión definitiva.

Para que se reconsideren las enmiendas basta una mayoría absoluta, algo que el PP y Vox tienen asegurado al ostentar tres de los cinco asientos del órgano.

Mientras los 'populares' quieren recuperar 68 de las enmiendas que presentaron inicialmente, Vox ha pedido hacer lo propio con una docena de las suyas. Todas decayeron hace dos semanas durante la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos debía cualificar las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos.

El voto en contra del PSIB, que preside la comisión, impidió que se incorporaran al texto, algo para lo que es necesaria la unanimidad de todos los partidos con representación.

Los socialistas entendieron que las enmiendas presentadas nada tienen que ver con el espíritu del texto original, una cuestión que está limitada por el reglamento parlamentario pero que había sucedido en otras ocasiones sin levantar polémica.

Los propios letrados de la Cámara, tal y como expone el PP en su escrito, recomendaron no admitir a trámite 210 de las 314 enmiendas presentadas por no guardar relación con la ley.

Entre las medidas que decayeron entonces y que previsiblemente serán recuperadas hay exenciones del conocimiento del catalán en determinadas puestos de trabajo de la administración, rebajas fiscales para la compra de vivienda o el endurecimiento del acceso a ayudas sociales para personas en situación administrativa irregular.

Los 'populares', en líneas generales, han argumentado que tienen que ver con el texto original en tanto en cuanto persiguen la finalidad de adaptar el marco normativo para "reducir las cargas administrativas y favorecer la captación de talento e inversiones" para lograr "la reconfiguración del modelo económico" de Baleares.

Vox, por su parte, ha alegado que la decisión de tumbar sus enmiendas se adoptó realizando una aplicación "arbitraria" del reglamento y vulnerando dos artículos de la Constitución Española. Además, han defendido que sí que guardan relación con el proyecto de ley en tramitación.

El diputado por Unidas Podemos, José María García, también ha solicitado a la Mesa del Parlament que reconsidere seis de sus enmiendas. El primero en hacerlo fue el diputado no adscrito Agustín Buades.

El grupo parlamentario de MÉS per Mallorca, por contra, ha dirigido un escrito al órgano de control de la Cámara pidiendo que no admita ninguna enmienda que no tenga relación con el texto original.

Su portavoz, Lluís Apesteguia, ya advirtió que si se reconsideran no descartan recurrir al Tribunal Constitucional al entender que la ley será fruto de un proceso "viciado".