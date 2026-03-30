MÉS per Mallorca llevará al TC al PP y a Vox si vulneran el derecho parlamentario en la ley de aceleración

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, comparece en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉS per Mallorca llevará ante el Tribunal Constitucional (TC) a PP y Vox si vulneran el reglamento del Parlament durante la tramitación de las enmiendas al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos que fueron tumbadas en comisión y que ahora dependen de sus votos.

Según ha valorado este lunes el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa, PP y Vox están saltándose el derecho parlamentario en las maniobras para recuperar las enmiendas al proyecto de ley de aceleración que fueron rechazadas en comisión y que ahora dependerán de sus propios votos para salir adelante.

De esta forma, ha asegurado que su grupo acudirá ante el TC si se vulnera el reglamento durante la tramitación de estas enmiendas y ha instado al resto de grupos a actuar de la misma manera.

Apesteguia ha señalado que alrededor del 70 por ciento de las enmiendas presentadas por los grupos no tienen conexión con el proyecto de ley e incluso que algunas incorporan más de 40 artículos nuevos, cuando el texto inicial contaba con 35, lo que supone un intento de "legislar por la puerta de atrás".