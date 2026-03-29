El PP y Vox dan el primer paso para recuperar las enmiendas a la ley de aceleración y dependerán de sus propios votos

Archivo - La portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañada y el portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Unidas Podemos y Agustín Buades también solicitan recuperar las suyas, mientras MÉS per Mallorca se opone PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han dado el primer paso para recuperar las enmiendas al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos que fueron tumbadas en comisión y ahora dependerán de sus propios votos para hacerlo posible.

Los dos grupos parlamentarios han dirigido sendos escritos de reconsideración a la Mesa del Parlament para intentar que sus modificaciones al texto original sean admitidas.

Mientras los 'populares' quieren recuperar 68 de las enmiendas que presentaron inicialmente, Vox ha pedido hacer lo propio con una docena de las suyas.

Para que se estimen sus peticiones es necesaria una mayoría absoluta, algo que entre ambos partidos pueden conseguir al ocupar tres de los cinco asientos del órgano que dirige la Cámara autonómica. La próxima reunión de la Mesa tendrá lugar el miércoles.

La semana pasada la Comisión de Hacienda y Presupuestos debía cualificar las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos.

El PSIB, que preside la citada comisión, decidió tumbar la gran mayoría de las modificaciones que habían sido presentadas al entender que nada tienen que ver con el espíritu del texto original, una cuestión que está limitada por el reglamento parlamentario pero que había sucedido en otras ocasiones sin levantar polémicas.

Los propios letrados de la Cámara, tal y como expone el PP en su escrito, recomendaron no admitir a trámite 210 de las 314 enmiendas presentadas por no guardar relación con la ley.

Entre las medidas que decayeron entonces y que previsiblemente serán recuperadas hay exenciones del conocimiento del catalán en determinadas puestos de trabajo de la administración, rebajas fiscales para la compra de vivienda o el endurecimiento del acceso a ayudas sociales para personas en situación administrativa irregular.

Los 'populares', en líneas generales, han argumentado que tienen que ver con el texto original en tanto en cuanto persiguen la finalidad de adaptar el marco normativo para "reducir las cargas administrativas y favorecer la captación de talento e inversiones" para lograr "la reconfiguración del modelo económico" de Baleares.

Vox, por su parte, ha alegado que la decisión de tumbar sus enmiendas se adoptó realizando una aplicación "arbitraria" del reglamento y vulnerando dos artículos de la Constitución Española. Además, han defendido que sí que guardan relación con el proyecto de ley en tramitación.

El diputado por Unidas Podemos, José María García, también ha solicitado a la Mesa del Parlament que reconsidere seis de sus enmiendas. El primero en hacerlo fue el diputado no adscrito Agustín Buades.

El grupo parlamentario de MÉS per Mallorca, por contra, ha dirigido un escrito al órgano de control de la Cámara pidiendo que no admita ninguna enmienda que no tenga relación con el texto original.

Su portavoz, Lluís Apesteguia, ya advirtió que si se reconsideran no descartan recurrir al Tribunal Constitucional al entender que la ley será fruto de un proceso "viciado".