PP y Vox salvan la ley de conciliación y la oposición les acusa de pactar la continuidad de Le Senne

La oposición renombra la ley como 'ley Le Senne' o de 'reconciliación entre PP y Vox'

Cañadas (Vox) defiende a Prohens de los ataques de la oposición por llegar tarde al pleno y rechaza el "feminismo de pacotilla"

PALMA, 25 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlament ha rechazado este martes las enmiendas a la totalidad que MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos --Vox retiró la suya este lunes-- al proyecto de ley de conciliación, aprobada por el Consell de Govern el pasado 4 de octubre, entre críticas de la oposición a PP y Vox, a quienes acusan de pactar la continuidad de Gabriel Le Senne como presidente de la Cámara.

Los 34 votos en contra de PP y Vox han servido para salvar las enmiendas que reclamaban la devolución del texto.

En la defensa de las enmiendas a la totalidad, la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, que ha comenzado su intervención dando la enhorabuena a Gabriel Le Senne --"es usted el primer y único beneficiario de la ley, ha señalado-- ha argumentado que el contenido de la norma y sus medidas son de bajo impacto y "una declaración de intenciones".

Para la ecosoberanista, el proyecto de ley responde a un único modelo de familia y su enfoque de género está diluido. Para Carrió, la norma, necesaria, debería sustentarse en los principios de conciliación, corresponsabilidad e igualdad del hombre y la mujer en los entornos laborales.

Por parte de Més per Menorca, la diputada Joana Gomila, que también ha afeado al PP el "sometimiento" a Vox, ha señalado que no está en contra de la ley sino de este texto en concreto. "Queremos una nueva ley consensuada", ha afirmado.

La menorquinista ha hecho hincapié en lo que ha calificado como un enfoque erróneo de la conciliación y la corresponsabilidad. Gomila ha recriminado que la ley no vaya acompañada de una memoria económica y, dirigiéndose al conseller de Empresa, Empleo y Energía, se ha preguntado cómo se van a impulsar medidas de conciliación y corresponsabilidad sin presupuesto.

Para la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, el proyecto es un "lavado de cara sin una verdadera apuesta en la mejora de la conciliación". En relación a la retirada de la enmienda a la totalidad de Vox, Gómez ha señalado que la norma podrá ser conocida como la 'ley Le Senne'. Antes, Carrió había dicho que se podría llamar la 'ley de reconciliación entre PP y Vox'.

La oposición ha recordado que la considerada como una de las medidas estrella de la ley, abrir los patios de los colegios en vacaciones, ya se está haciendo.

En esta línea, la diputada del PSIB Irantzu Fernández ha ironizado con que las escuelas de verano vayan a ser la gran medida que salve la conciliación. La socialista ha acusado al conseller de Empresa, Empleo y Energía de mentir cuando ha dicho que se ha hablado con agentes sociales y sindicatos.

"La ley no gusta ni a Vox, aunque igual que París bien vale una misa, la silla de Le Senne bien vale un par de alusiones a la igualdad", ha afirmado. Para Fernández, la ley "sólo gusta a Le Senne, que gana unas semanas más en el cargo".

UNA LEY TRASCENDENTAL

Durante el debate, ha intervenido el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que la ley parte, que ha calificado de trascendental, parte del concepto de libertad y que es fruto del diálogo social.

"Es una ley que nos afecta a todos. A los padres y madres que quieren dedicar tiempo a sus hijos. A los hijos que tendremos familiares a los que atender. Y a las familias que tienen a su cargo personas con discapacidad. Tenemos el poder y la responsabilidad de ayudar y proteger", ha afirmado.

El conseller se ha mostrado convencido de que todos los grupos parlamentarios serán capaces de encontrar el equilibrio y apartar las diferencias "ante la importancia y la relevancia de la norma".

AQUÍ NO HAY NINGÚN MUERTO

"And the Oscar goes to Marta Carrió", ha comenzado su intervención la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que ha lamentado que la oposición, como en la película 'El sexto sentido', "en ocasiones vean muertos". "Aquí no hay ningún muerto", ha añadido.

Cañadas ha reprochado a la oposición el "feminismo de boquilla", que ha atacado a la presidenta Prohens por retrasarse en su llegada al pleno por acompañar a su hijo al médico.

"Han increpado a una mujer, madre de dos hijos, que consigue llegar a ser presidenta de una comunidad autónoma, por acompañar a su hijo al médico y la reciben como le han recibido esta mañana. Feminismo de boquilla y de pacotilla", ha señalado.

Sobre este asunto, en réplica, la diputada del PSIB ha destacado la suerte que tiene Prohens "que puede adaptar sus horarios sin tener que dar explicaciones a nadie".

La de Vox, por su parte, ha rechazado las enmiendas a la totalidad de la norma reclamando el fin "de la imposición de una visión distorsionada de la familia". Carrió le ha respondido reclamándole que explique por qué se ha retirado la enmienda a la totalidad y por qué no han presentado enmiendas parciales.

"Podemos quitar enmiendas y transaccionar lo que nos parezca y más si es para bloquear la apología woke", ha afirmado Cañadas en su contrarréplica, asegurando que tiene argumentos sólidos "para darles en toda la boca, que es lo que se merecen".

La portavoz de adjunta del PP, Marga Durán, ha rechazado el "show" de MÉS per Mallorca y ha reivindicado que el proyecto de ley de conciliación es un beneficio para toda la ciudadanía.

Entre los objetivos de la ley, la 'popular' ha destacado proporcionar las condiciones necesarias para un libre desarrollo de la vida personal y familiar; atender las necesidades de todas las modalidades familiares, así como promover medidas para la promoción laboral ante situaciones de discriminación.

BOLSA DE HORAS Y DEDUCCIONES FISCALES

Entre las medidas que contempla la norma, Sáenz de San Pedro se ha referido a la implantación de una bolsa de horas en las empresas privadas para que los trabajadores puedan modular y flexibilizar su jornada laboral; deducciones fiscales y medidas en el ámbito educativo, como la apertura de los centros por las tardes, los sábados y en periodo de vacaciones; el fomento a gestiones de recursos humanos que tengan en cuenta la vida personal y familiar de los trabajadores, y el impulso a la elaboración de planes de igualdad en las entidades privadas que prevengan objetivos y medidas para favorecer la conciliación.

El proyecto de ley hace hincapié en la promoción del teletrabajo y otras fórmulas de trabajo no presencial con el apoyo de nuevas tecnologías, sin que esto suponga una sobre extensión de la jornada laboral y en aquellas empresas que permitan llevar a cabo toda o parte de la jornada fuera del entorno laboral.

Por otro lado, el proyecto de ley fomenta una red de centros de día y residenciales, programas de estancia diurna, unidad de convalecencia sociosanitaria, programas de relevo familiar, teleasistencia avanzada y servicio de ayuda a domicilio.

Desde el punto de vista fiscal, el proyecto de ley de conciliación incluye exenciones y bonificaciones en las tasas y los precios públicos que graven servicios o actividades relacionados con la conciliación, así como deducciones fiscales en tributos propios y cedidos vinculadas a la conciliación. Además, propone exenciones y bonificaciones en las tasas y los precios públicos de su competencia.