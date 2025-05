PP y Vox siguen trabajando en los presupuestos y se abren a ampliar el periodo de sesiones para tramitarlos

Cañadas reconoce que todavía no ha habido una reunión formal y exige acabar con la normalización lingüística

PALMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox siguen negociando un nuevo proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2025, sobre los que por el momento no han mantenido una reunión formal, y no se cierran a ampliar el periodo de sesiones para poder tramitarlos.

Así se han expresado este martes los portavoces parlamentarios de las dos formaciones, Sebastià Sagreras y Manuela Cañadas, respectivamente, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Cañadas ha reconocido que las dos partes todavía no han tenido una reunión formal para abordar los eventuales nuevos presupuestos, más allá de los contactos que han mantenido para expresar sus posturas.

"Es que parece que el PP está haciendo una carrera de ver cuántos decretos y leyes presenta. Lo tenemos que mirar todo, en nuestro grupo hay una jurista, tenemos que mandarlo a Madrid... No es tan fácil, tenemos nuestros tiempos", ha justificado la diputada después de que el pasado lunes confió en que esta misma semana se alcanzara el acuerdo.

Ante la previsión de que pueda no ser así, Cañadas ha asegurado que "no ha pasado nada" que haya podido truncar las negociaciones y que ella sigue siendo "optimista".

"Estamos valorando, hemos presentado nuestras líneas, pero estamos esperando sentarnos. Estamos en negociaciones, hemos tenido conversaciones previas pero todavía no nos hemos sentado porque ha habido otras urgencias", ha dicho.

La portavoz de los de Santiago Abascal ha deseado, no obstante, que pueda ser esta misma semana cuando ambos partidos puedan encontrar "el tiempo y las horas" para sentarse.

Preguntada acerca de si de esa futura primera reunión formal saldrá el acuerdo definitivo, Cañadas ha expresado su deseo de que así sea. "Firmo sentarnos y firmar", ha dicho.

Sagreras, por su parte, ha insistido en que las negociaciones se están llevando de forma "global" y con discreción. "Todos estamos arremangados y la voluntad de todos es que se alcance un acuerdo cuanto antes mejor", ha subrayado el portavoz.

AMPLIAR EL PERIODO DE SESIONES

Los dos han abierto la puerta a que, de prolongarse las conversaciones, se tenga que habilitar un periodo extraordinario de sesiones parlamentarias en los meses de junio y julio.

Para la completa tramitación del proyecto de presupuestos, ha concedido Sagreras, son necesarias unas seis semanas, por lo que de no cerrar el acuerdo en los próximos días sería inevitable la extensión de los plazos.

"Es probable que nos podamos ir más allá del periodo de sesiones", ha reconocido el popular'. "Si se tiene que habilitar se habilita, los tiempos son los tiempos", ha dicho, por su parte, Cañadas.

EXIGENCIAS EN MATERIA DE LENGUA

Una de los temas sobre los que giran las negociaciones, ha señalado la portavoz de Vox, son las políticas lingüísticas. Su petición principal, ha dicho, es que se acabe con el decreto de mínimos y toda la normalización lingüística.

"El PP no quiere cambiar el decreto de mínimos. Se puede poner una libre elección de lengua, otra cosa es que no se quiera. Lo llevamos pidiendo dos años, pero no hemos puesto nada sobre la mesa, solo hemos dicho lo que queremos. Cuando nos sentemos, a ver qué sale", ha apuntado.

Preguntado acerca de si los temas relacionados con el catalán serán una línea roja del PP, Sagreras no se ha querido pronunciar de forma explícita y se ha limitado a reconocer que es uno de los asuntos en los que Vox tradicionalmente ha insistido, junto con la migración o el rechazo al pacto verde europeo.