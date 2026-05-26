PP y Vox tumban en el Congreso el plan del PSOE para forzar a Prohens a "cooperar" con la regularización de migrantes

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, durante el Congreso España 360º, en el Hotel Palace, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han rechazado este martes en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) sobre Insularidad una iniciativa del PSOE que buscaba promover "mecanismos de coordinación y cooperación" con el Govern balear presidido por Marga Prohens y con otras administraciones del archipiélago para asegurar el "acceso efectivo" a los derechos derivados de la regularización de migrantes.

El texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso Europa Press, instaba al Gobierno a "garantizar" la implementación del proceso de regularización de migrantes en Baleares, "asegurando su aplicación efectiva conforme a los principios de legalidad, igualdad y cohesión social".

En este sentido, los socialistas llamaban a trabajar conjuntamente con el Govern de Prohens y los consells insulars para "favorecer una implementación coordinada" del proceso de regularización de personas migrantes, "con el fin de facilitar que la población migrante que reúna los requisitos legalmente establecidos pueda regularizar su situación administrativa".

Del mismo modo, querían promover "mecanismos de coordinación y cooperación" con el Govern balear, los consells y, en su caso, las entidades locales, que permitan asegurar el acceso efectivo a los derechos derivados de la regularización, en particular en los ámbitos del empleo, la vivienda y los servicios públicos, teniendo en cuenta las especificidades propias de los territorios insulares.