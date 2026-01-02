Precintan un tramo del paseo de las Coves Blanques de Porto Cristo por un desprendimiento de rocas - AYUNTAMIENTO DE MANACOR

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manacor ha precintado un tramo del paseo de las Coves Blanques, en Porto Cristo, a causa de un desprendimiento de rocas que se ha producido en la zona, probablemente a causa de las lluvias de los últimos días.

Según ha informado el Ayuntamiento este viernes, la Unidad Territorial de Costa de la Policía Local ha comunicado el desprendimiento al área de Urbanismo, que ha realizado una inspección técnica.

Los servicios técnicos han determinado que el precinto inicial era insuficiente y, por ello, se han instalado vallas para reforzar la seguridad de la zona.

Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado a la Dirección General de Costas y Litoral del Govern una visita e inspección en el lugar de los hechos para establecer las medidas oportunas para evitar riesgos para la ciudadanía y prevenir futuros desprendimientos.

Desde el Consistorio piden a la población que respete el cierre provisional y las indicaciones de seguridad mientras no se determinen las actuaciones definitivas.