Precintan una vivienda turística ilegal y ponen cinco multas a varios propietarios durante una inspección en Eivissa

Archivo - Agente de la Policia Local d'Eivissa frente a un bloque de viviendas. - POLICÍA LOCAL D'EIVISSA - Archivo

EIVISSA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa ha precintado una vivienda por alquiler turístico ilegal, además de levantar cuatro actas por infracción y una por obstrucción a la labor inspectora.

La Policía, en colaboración con los inspectores del Consell d'Eivissa, ha desarrollado este viernes un dispositivo especial de inspección contra el alquiler turístico ilegal en un edificio residencial situado en las proximidades de la avenida 8 de Agosto, en la ciudad de Eivissa.

Según ha informado el Ayuntamiento de Eivissa en un comunicado, la actuación se ha llevado a cabo a raíz de las numerosas denuncias anónimas recibidas a través de la Línea Verde, que alertaban de la posible utilización de distintas viviendas del inmueble para actividades de alquiler turístico sin la correspondiente autorización. Durante el operativo conjunto se han inspeccionado un total de 49 viviendas.

El Consistorio ha apuntado que el dispositivo pone de manifiesto la importancia de la coordinación entre la Policía Local de Eivissa y los servicios de inspección turística del Consell para detectar posibles actividades irregulares, facilitar las labores de comprobación y actuar frente a prácticas que incumplen la normativa vigente.

En este sentido, han destacado el trabajo desarrollado por los agentes, que con su participación en estos dispositivos resulta "esencial" para garantizar el correcto desarrollo de las inspecciones, prestar apoyo a los técnicos competentes y contribuir a la detección de posibles infracciones.

Asimismo, ha resaltado el papel de la colaboración ciudadana en la detección de estas situaciones. "Las comunicaciones recibidas a través de la Línea Verde constituyen una herramienta de utilidad para identificar posibles irregularidades y orientar las actuaciones de inspección", han alegado.