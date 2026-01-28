El precio del alquiler sube un 2,8% en Baleares en 2025 mientras la oferta empieza a recuperarse

Archivo - Carteles de venta y alquiler en un local, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

El precio del alquiler en Baleares ha subido un 2,8% en Baleares a lo largo de 2025 mientras la oferta ha empezado a recuperarse, según el Barómetro del Alquiler elaborado por la Fundación Alquiler Seguro.

El archipiélago se mantiene como la comunidad autónoma más cara para vivir de alquiler en toda España, con un precio medio de 1.643 euros.

Pese al crecimiento interanual del 2,8%, los precios han subido a un menor ritmo que en el resto del país, donde la media de incremento ha sido del 5,9%.

La oferta, en paralelo a la subida de los precios, ha comenzado a recuperarse y Baleares se sitúa como uno de los pocos territorios en los que no se ha reducido el número de inmuebles en el mercado.

Si en el resto del país el 'stock' se contrajo en 2025 un 4,7%, en las Islas se ha producido un ligero aumento de la oferta en un 1,6% más que en 2024.

Sin embargo, según se desprende del informe de Alquiler Seguro, este cambio en la tendencia de destrucción de oferta no es suficiente para compensar el peso de una demanda creciente.

A pesar del crecimiento de la oferta, la subida de la demanda ha hecho que la presión siga creciendo, apuntalando unos precios "muy elevados".

La presión del alquiler, es decir, el número de personas que se interesan por cada vivienda que sale al mercado en los primeros diez días de comercialización, aumentó en este año desde las 124 de 2024 hasta las 137.