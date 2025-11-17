El precio del alquiler sube un 9,7% en octubre en Baleares respecto a 2024, según Fotocasa

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del alquiler en octubre en Baleares ha aumentado un 9,7% en comparación con el mismo mes del año anterior y un 2,6% respecto al mes de septiembre, situándose en 19,04 euros por metro cuadrado, según Fococasa.

Los datos del índice inmobiliario del portal muestran que octubre es el quinto mes que registra subidas de precio a nivel internaual, en concreto, en 1,69 euros.

Así, si se multiplica por los 80 metros cuadrados de una vivienda estándar, el índice apunta que en Baleares se están ofertando pisos 135 euros más caros que hace un año.

Por otro lado, en los cinco municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. Por orden, los mayores incrementos se dan en Ibiza (22,8% más que hace un año), Palma (8,9%), Calvià (6,4%), Santa Eulària des Riu (4,3%) y Llucmajor (1,7%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en octubre, todos los municipios sobrepasan los 15 euros/m2 al mes. En concreto, Calvià con 22,87 euros/m2, Ibiza con 21,90 euros/m2, Santa Eulària des Riu con 19,99 euros/m2, Palma con 19,29 euros/m2 y Llucmajor con 16,06 euros/m2.

Las Islas se encuentran entre las cuatro comunidades autónomas con el precio de la vivienda más caras para alquilar, por detrás de Madrid (21,38 euros/m2 al mes) y Catalunya (20,12 euros/m2) y por delante de País Vasco (17,43 euros/m2).

La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha expuesto que el precio del alquiler alcanza máximos históricos en todas las comunidades autónomas al mismo tiempo. "Nunca los inquilinos se habían enfrentado a niveles tan elevados", ha precisado.

Sin embargo, ha apuntado que tras tres años consecutivos de subidas récord, "empieza a vislumbrarse un cambio de tendencia", ya que mientras las capitales más tensionadas comienzan a moderar su crecimiento por debajo del 10%, son las zonas rurales o menos pobladas las que registran incrementos de dos dígitos.