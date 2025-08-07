El precio medio de la vivienda crece en Baleares un 3,3% en el segundo trimestre y las compraventas caen un 8,8%

Archivo - Llaves en una cerradura. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

La compra de viviendas por parte de extranjeros crece en Baleares y alcanza el 28% de las operaciones

PALMA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda ha crecido en Baleares un 3,3% durante el segundo trimestre del año, alcanzando los 3.946 euros por metro cuadrado, con un incremento en vivienda usada del 2,6% (3.941 euros), y del 5,7% en vivienda nueva (3.963 euros), de acuerdo con la estadística registral inmobiliaria, publicada este jueves por el Colegio de Registradores.

De su lado, el número de compraventas de vivienda en el archipiélago ha registrado un descenso trimestral del 8,8%, contabilizando 3.554 operaciones.

Siguiendo los datos de los Registradores publicados este jueves, la compra de viviendas por parte de extranjeros crece en Baleares y alcanza el 28% de las operaciones.