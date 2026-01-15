El precio de la vivienda en Baleares y Canarias sube un 16,8% en diciembre en comparación con el año anterior

Archivo - Varias personas pasan junto a los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda nueva y usada en Baleares y Canarias se incrementó un 16,8% en diciembre en comparación con el mismo mes de 2024, según Tinsa by Accumin.

El estudio del último mes del año, publicado este jueves, sitúa las islas como la zona con la mayor subida de precios. En comparación con el mes de noviembre, el aumento fue de un 1,4%, mientras que la variación interanual media acumulada en 2025 en los dos archipiélagos fue de un 15,3%.

En términos nominales (sin descontar la inflación), el valor medio de la vivienda en Baleares y Canarias se ha revalorizado un 85% desde los mínimos registrados en 2015 tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y se mantiene un 25,6% por encima de los máximos de 2007.

En cuanto a los otros grupos analizados en el informe, el precio de la vivienda se incrementó un 1,6 % en diciembre respecto a noviembre, lo que sitúa la variación interanual un 13,9%, con Islas (16,8%), Áreas metropolitanas (15,2%) y Capitales y grandes ciudades (14,6%) como los grupos con mayores aumentos en el último año.

El ritmo de aumento de los precios de la vivienda es 10,7 puntos superior a la tasa de inflación de diciembre. Igualmente, con el dato definitivo de diciembre, la variación interanual del cuarto trimestre de 2025 se sitúa en 13,3%, dos décimas más que el 13,1% provisional publicado en el informe IMIE Mercados Locales el pasado diciembre.

Según ha señalado la directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias, en 2025 el precio residencial medio ha acelerado su crecimiento por encima de la inflación "de forma intensa" en todas las zonas.

"Destaca la rápida escalada durante el año en las capitales y grandes ciudades y en las áreas metropolitanas, consecuencia de la concentración de la demanda en torno a los polos de empleo en un entorno de escasez de oferta de vivienda", ha subrayado.