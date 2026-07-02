El precio de la vivienda usada en Baleares sube un 6,8% en 2026

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PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares ha subido un 6,8% durante el último año, hasta situarse en 5.337 euros por metro cuadrado, según el último informe de Idealista.

Este dato supone un incremento trimestral del 1,9% y sitúa el precio de la vivienda usada en las Islas en su máximo histórico, según ha informado el portal inmobiliario en un comunicado en el que detalla también que la mayoría de los municipios baleares analizados registraron incrementos interanuales en el precio de la vivienda usada.

Así, Sa Pobla encabezó las subidas, con un aumento del 37,7%, seguida de Felanitx (35,9%), Campanet (31,3%) y Colònia de Sant Pere (31%). Santa Maria del Camí fue el único municipio en el que descendieron los precios, con una caída del 10,9%.

En Palma, el precio aumentó un 7,1% en el último año, hasta alcanzar los 5.257 euros por metro cuadrado, el valor más alto registrado en la capital balear desde que Idealista elabora esta estadística.

Por su parte, Formentera se situó como el mercado más caro de Baleares, con un precio medio de 9.002 euros por metro cuadrado, seguida de Sant Joan de Labritja, en Ibiza, con 8.221 euros por metro cuadrado.

En el extremo contrario se situó Petra, con un precio medio de 2.502 euros por metro cuadrado. Le siguieron Sa Pobla (2.640 euros por metro cuadrado) y Porreres (2.643 euros por metro cuadrado).

En el conjunto de España, el precio de la vivienda usada aumentó un 15,8% durante el último año, hasta situarse en 2.823 euros por metro cuadrado, con subidas en prácticamente todo el territorio, salvo en la provincia de Ourense.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha señalado que el mercado de compraventa evoluciona "a dos velocidades", con incrementos superiores al 20% en los mercados más asequibles y una tendencia hacia la estabilización en los grandes mercados.

"Es muy probable que esta tendencia de aumento de stock y estabilización de precios se mantenga en los próximos meses, y no es descartable que a finales de año podamos registrar algunas caídas de precio en grandes mercados", ha concluido.