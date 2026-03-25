Los precios industriales caen un 27,4% en febrero en Baleares arrastrados por la energía

Archivo - Imagen de recurdo de industria. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios Industriales ha experimentado en febrero en Baleares un descenso interanual del 27,4% empujados por la energía, que cae un 41,4% interanual, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, los precios industriales descienden un 17,6% respecto a enero, mientras que la caída acumulada en lo que va de año es del -18,3%.

En comparación con febrero del 2025 la energía ha caído un 41,4%, mientras que suben los bienes de consumo (3,1%), los bienes de consumo duradero (6%), los bienes de consumo no duradero (2,6%), los bienes de equipo (2,3%) y los bienes intermedios (1,6%).