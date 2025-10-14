Las precipitaciones nocturnas dejan 7 l/m2 en zonas del sur de Mallorca y sin apenas lluvia en las Pitiusas y Menorca

Archivo - Varias personas pasean por el centro de Palma en un día de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones caídas durante la noche del lunes y la madrugada de este martes han sumado acumulados de hasta siete l/m2 en algunos puntos del sur de Mallorca, mientras que en las Pitiusas y Menorca apenas ha llovido.

Así lo ha informado la delegación balear de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que en su cuenta de la red social X ha detallado que las zonas en las que más ha llovido en las últimas 12 horas han sido Portopí y Cap Blanc en Mallorca.

Los valores de precipitación acumulada en la isla de Mallorca han oscilado entre los cinco l/m2 en municipios de es Pla --como Porreres y Sineu--, los tres l/m2 en puntos del Llevant --como en Manacor o la Colònia de Sant Pere-- y la ausencia de lluvia en zonas de la Serra de Tramuntana --como Sant Elm o el puerto de Sóller--.

Tampoco ha llovido en las Pitiusas y en Menorca apenas ha caído un l/m2 en cala Galdana y Es Mercadal. No obstante, la Aemet ha indicado que la inestabilidad se mantiene, ya que hay probabilidad de chubascos fuertes o muy fuertes durante la mañana en las Pitiusas, en Mallorca en las horas centrales del día y en Menorca durante la tarde.

Todo esto contrasta con unas temperaturas mínimas altas con noches tropicales en Formentera, Ibiza, Sant Joan de Labritja, Banyalbufar, el faro de Capdepera y La Mola en Menorca, donde los termómetros no han bajado de los 20ºC, aunque ha habido puntos de la Serra de Tramuntana que han llegado a los 13ºC.