Predicción meteorológica para hoy, 3 de abril, en Baleares: cielos poco nubosos y rachas de viento fuerte en Menorca

Mapa del tiempo para este 3 de abril en Baleares - AEMET

PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este viernes en Baleares un cielo poco nuboso y rachas de viento fuerte del norte en Menorca.

Aún así, no se descarta algún intervalo nuboso en Mallorca y Menorca sin descartar alguna precipitación débil y ocasional hasta mediodía. Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ascenso, mientras que las nocturnas irán en descenso en Mallorca.

Las rachas de viento en Menorca podrían alcanzar los 70 km/h pero disminuirán a moderado del noroeste durante la tarde. En el resto de las islas, el viento soplará entre flojo y moderado de componente norte girando durante la tarde a oeste y suroeste.