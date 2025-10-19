Predicción meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre, en Baleares: cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso - AEMET
PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Baleares cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso.
No se esperan fenómenos meteorológicos significativos después de un sábado en el que la Aemet mantuvo activado durante unas horas el aviso amarillo por lluvias en el interior de Mallorca y las Pitiusas.
El cielo estará poco nuboso, con nubes de evolución diurna en el norte de Mallorca que irán aumentando a intervalos de nubes altas durante la tarde.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ascenso durante el día. El viento será flojo de componente sur y durante la tarde incrementará a moderado.