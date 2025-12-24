Predicción meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre, en Baleares: lluvias y chubascos ocasionales - AEMET

PALMA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meterología (Aemet) prevé para este miércoles en Baleares intervalos nubososo aumentando a cielo cubierto con lluvias y chubascos ocasionales y dispersos principalmente a partir de la tarde.

Las temperaturas nocturnas irán en descenso y las diurnas en ligero ascenso.

El viento será entre flojo y moderado de componente norte con intervalos de fuerte en Menorca por la noche.