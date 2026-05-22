Premios Extraordinarios Bachillerato 2025-2026 en Baleares: inscríbete y opta a 800 euros

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PALMA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Educación abre desde este viernes y hasta el domingo 31 de mayo el plazo para optar a los Premios Extraordinarios de Bachillerato del curso 2025-2026. La prueba específica para optar a uno de los seis premios se celebrará el 17 de junio.

Según ha explicado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, los galardonados podrán recibir una subvención de 800 euros y optar a los Premios Nacionales de Bachillerato, en el caso de que se convoquen.

Esta convocatoria tiene como objetivo reconocer, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado con un rendimiento académico excelente, así como valorar el esfuerzo, la motivación y el compromiso con la formación a lo largo de la vida.

Se podrán conceder un máximo de seis Premios Extraordinarios de Bachillerato entre los alumnos que, de manera voluntaria y con autorización de los padres o tutores legales en caso de ser menores de edad, participen en la prueba establecida y obtengan las calificaciones finales más altas.

¿QUÉ REQUISITOS HAY?

Para poder participar en esta convocatoria, los alumnos deberán realizar una prueba específica y cumplir requisitos como haber superado durante el curso 2025-2026 los estudios que conducen a la obtención del título de bachillerato de cualquiera de sus modalidades en centros docentes de Baleares, haber cursado primero y segundo de bachillerato -o únicamente segundo en el caso de alumnos con altas capacidades intelectuales con flexibilización autorizada- en centros docentes españoles, y haber obtenido una nota media normalizada de bachillerato igual o superior a 8,75 puntos.

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud preferentemente de forma telemática mediante el procedimiento habilitado en la Sede Electrónica de la administración de Baleares

La prueba tendrá lugar el 17 de junio de 2026 de manera simultánea en el edificio Ramon Llull de la UIB, en el IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella de Menorca y en el IES Sa Colomina de Eivissa.