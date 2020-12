PrEP contra el VIH: el Govern prevé arrancar su distribución "en las próximas semanas", tras un año desde su aprobación

Con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, ALAS lamenta que este servicio todavía no se haya empezado a suministrar en las Islas

El Ministerio de Sanidad aprobó en noviembre del año pasado la implementación de la profilaxis preexposición, conocida como píldora PrEP, que supone una opción preventiva frente a la infección por el VIH. Aunque esta dispensación está disponible en España desde hace un año, Baleares todavía no lo ha puesto en marcha, un hecho que el Govern prevé cambiar "en las próximas semanas".

"La PrEP es algo que yo habría podido tomar y ahora no estaría infectado por VIH". El coordinador de la Asociación de Lucha Anti-SIDA de Baleares (ALAS), Joan Viver, ha escuchado esta afirmación en más de una ocasión. "Hay gente que nos contacta porque está pendiente de su distribución y llaman cada cierto tiempo para saber si hay actualizaciones", explica.

Aunque las previsiones apuntaba a que el archipiélago iba a disponer de esta píldora al inicio de 2020, la falta de recursos y la irrupción de coronavirus dejaron este tema en 'stand by', como comenta una farmacéutica del Hospital de Manacor. "Debido a la legislación que hay detrás de la dispensación de un fármaco, se quedó todo un poco encallado", indica.

"El Gobierno central dio el 'okay' pero, a partir de ahí, son las comunidades autónomas las que lo tienen que poner en marcha", dice el coordinador de ALAS. "Aunque Baleares siempre se había posicionado a favor de la distribución de la PrEP, llegado el momento, todavía no habían creado los protocolos", recuerda. "El problema se complica cuando llega el coronavirus, porque todo se para", añade.

Viver recuerda que, con la pandemia, los profesionales destinados a cubrir temas como el VIH tuvieron que dedicarse al coronavirus. "Si los sistemas de salud dejan de atender otras cuestiones como el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) o enfermedades de transmisión sexual (ETS), puede hacer que algunos de los pasos conseguidos hasta ahora vuelvan atrás", lamenta.

Además, con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, un doctor del Hospital de Son Espases sostiene que los centros de Baleares tienen las píldoras, los protocolos, el personal cualificado y el espacio necesario para llevar a cabo el seguimiento de este tratamiento, pero aclara que lo que hace falta es "aumentar el número de enfermeros", además de otros detalles que "hacen falta tramitar".

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Salud y Consumo han avanzado a Europa Press que el objetivo del Govern, "si no hay ningún obstáculo", es comenzar a distribuir este fármaco "durante las próximas semanas", una tarea que, según aseguran, se vio afectada por la llegada del coronavirus y la consecuente crisis sanitaria, que "afectó el cronograma previsto".

LA PRESCRIPCIÓN DE LA PREP

Según el Ministerio de Sanidad, esta píldora podrá ser recetada a personas que ejerzan la prostitución y a mayores de 18 años que sean VIH-negativos, siempre y cuando durante el último año hayan tenido más de 10 parejas sexuales, practicado sexo anal sin protección, consumido drogas en el marco de estas relaciones, contraído al menos una ITS bacteriana y tomado profilaxis postexposición.

"Las campañas se han centrado en el uso del condón como método de prevención, pero hay que tener en cuenta que no es la única vía", destaca el coordinador de ALAS. Aunque mantener relaciones sin preservativo genera controversia, Viver precisa que "no es que estas personas están despreocupadas", sino que también puede darse el caso de "alguien que tenga miedo a que se rompa el preservativo".

"Es efectiva mientras haya otros métodos que hagan de barrera", precisa la farmacéutica. "Sin preservativo, no protege lo suficiente", pues el riesgo de contraer otras infecciones o enfermedades, como la clamidia, la gonorrea o la sífilis, sigue estando presente. Además, reincide en que "el preservativo te protege de todas las infecciones, pero la PrEP solo actúa contra el VIH".

En cuanto a la prescripción de esta píldora, la farmacéutica subraya que "tiene que estar muy bien recetada". Así, al tratarse un fármaco hospitalario, tiene que haber un control. "No deja de ser algo que te tendrás que tomar siempre, continuamente, por lo que es necesario desarrollar una adherencia muy buena", dice. "Tienes que estar dispuesto a introducir un fármaco en tu vida", advierte.

No obstante, la falta de acceso provoca que muchos acudan a Internet. "Eso no debería hacerse, porque así uno toma la PrEP pero sin realizar un seguimiento médico, y este proceso requiere un equipo especializado", señala Viver. ALAS defiende que este servicio debería ser multidisciplinado. "Se trata de dar una respuesta integral a un virus que va mucho más allá de la parte biomédica", aconseja.

LAS ÚLTIMAS CIFRAS DEL VIH EN BALEARES

Según datos del Govern, desde 2003 y hasta junio de 2019 se han acumulado en Baleares un total de 2.600 casos de VIH, de los cuales 2.118 infecciones corresponden a hombres y otras 482 son mujeres. Por islas, 2.176 de estos casos corresponden a Mallorca, otros 105 están en Menorca, unos 313 se dieron en Ibiza y otros seis han sido registrados en Formentera.

Aunque es uno de los virus más estudiados del mundo, aún no existe una cura definitiva. "El problema del VIH es que muta, lo que dificulta la creación de una vacuna efectiva", lamenta Viver. Sin embargo, su estudio ha supuesto otros beneficios. "Ha permitido aplicar conocimientos a otras patologías, como en el caso de la Hepatitis C, cuya cura ha llegado a partir de del VIH", destaca.

EL ESTIGMA ENTORNO AL VIH

En cuanto al estigma que sigue habiendo en torno al VIH, Viver sostiene que los prejuicios se han difuminado porque "ya no es tan visible como en los años 90". Esto no significa que ya no haya discriminación, sino que "como uno no sabe si la persona que tiene enfrente tiene o no VIH, ya no lo discrimina". "Antes no se podía esconder, me acuerdo de esas imágenes tan ochenteras", comenta.

Aunque esta diferenciación puede formar parte del apartado básico de salud sexual, Viver subraya la importancia de entender VIH y SIDA como dos conceptos y no como sinónimos. "El VIH es el virus que se transmite de una persona a otra", mientras que el SIDA "se da cuando una personas tiene el virus del VIH y, cuando está con las defensas bajas, no puede hacer frente a otro tipo de enfermedades".

La píldora para prevenir su contagio tampoco no se libra de estos prejuicios. Pero, ¿qué tipo de tabú puede generar un medicamento? Como el VIH en sí sigue estando estigmatizado, el consumo de este medicamento puede dar a pensar que solo es para homosexuales. "Sí es verdad que la tomarán más los gays, pero la pueden necesitar otros colectivos", dice Viver.

LA PREP, ¿PANACEA O COMPLEMENTO?

Para la farmacéutica, supone una alternativa que, bajo una buena prescripción, "es perfecta" y "viene a sumar", pero "no es una panacea". Por su parte, para el coordinador de ALAS, "es una forma de cortar la cadena de transmisión", pues el consumo de esta por parte de las personas más vulnerables "supondría una súper disminución de los nuevos casos de VIH".