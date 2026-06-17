El presidente de Formentera asegura que la isla está "completamente desbordada" tras llegar 13 menores migrantes

Archivo - El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, comparece ante los medios. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha alertado de que la capacidad de acogida en la isla se encuentra "completamente desbordada" tras la llegada este martes de 13 menores migrantes no acompañados.

En estos momentos, el Consell tutela a 182 menores, según ha afirmado el presidente en rueda de prensa.

La institución ha tenido que habilitar de manera urgente nuevos espacios improvisados para ofrecer un techo y asistir a estos menores. A pesar de los esfuerzos, el Consell ha afirmado que los recursos disponibles se encuentran al límite.

Ante esta situación, el Consell ha solicitado ayuda a la directora insular de la Administración General del Estado en Pitiusas, Raquel Guasch, para poder usar de manera extraordinaria la carpa ubicada en el puerto y alojar de forma temporal a estos menores. El Consell, hasta el momento, no ha recibido respuesta a esta petición.

Portas ha insistido en que la situación es "especialmente compleja" en Formentera por su condición insular y la falta de infraestructuras específicas destinadas a la atención de menores migrantes no acompañados ya que no disponen de ningún centro ni recurso permanente para esta finalidad.

Según ha añadido, la situación evidencia que el fenómeno migratorio se ha convertido en un problema estructural que supera las capacidades materiales y económicas de un lugar con poco más de 12.000 habitantes.

El presidente insular ha recordado que en 2025 llegaron a Formentera 113 menores migrantes no acompañados. Este año, hasta junio, lo han hecho 99.

Además, se está dificultando materializar los traslados a otros recursos fuera de Formentera.

El Consell de Formentera reclama una respuesta coordinada y urgente del Estado ante una situación "insostenible" para una administración con recursos limitados.