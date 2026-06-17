Ascienden a 128 los migrantes llegados a Baleares a bordo de cinco pateras en las últimas horas

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca.- POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 17 (EUROPA PRESS)

Un total de 128 migrantes han llegado a las costas de Baleares entre este martes y miércoles a bordo de cinco pateras, según la información de la Delegación del Gobierno.

La primera embarcación fue localizada a las 07.25 horas del martes junto al Pilar de la Mola, en Formentera, con 31 personas subsaharianas a bordo.

Ese mismo día, sobre las 13.30 horas se localizó otra embarcación a una milla náutica al norte de Cabrera con 28 personas subsaharianas a bordo.

La tercera, alrededor de las 20.20 horas, a 19 millas náuticas al sureste de la isla con 21 personas de origen subsahariano, y, la cuarta, a las 21.35 horas con 25 migrantes subsaharianos en la línea de costa, cerca de la Punta de n'Ensiola, también en Cabrera.

Además, sobras las 07.15 horas de este miércoles, la Guardia Civil ha interceptado a 23 personas de origen magrebí en línea de costa en la zona de Es Migjorn, en Formentera.

De este modo, son 128 los migrantes arribados a las costas de Baleares a lo largo del martes. En lo que va de año, según el recuento realizado por Europa Press en base a los datos de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, son ya 2.309.