El presupuesto de la ayuda para el desguace de los vehículos más contaminantes roza ya los cuatro millones

Archivo - Vista aérea de un desguace de vehículos, a 13 de enero de 2025, en Benaguasil, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Más de 120.000 vehículos han sido damnificados por las inundaciones del pasado 29 de octubre en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía a ampliar hasta 3,99 millones de euros el presupuesto de la convocatoria de subvenciones destinada al desguace de los vehículos más contaminantes con el objetivo de atender el mayor número de solicitudes presentadas hasta el pasado 4 de julio.

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Estas ayudas, ha explicado, se enmarcan en el impuesto sobre estancias turísticas y en las medidas de impulso del turismo sostenible. La convocatoria contaba inicialmente con una dotación de dos millones de euros, que se incrementa ahora en 1,99 millones adicionales.

La ampliación, según Costa, permitirá atender las solicitudes presentadas hasta agotar el crédito disponible, siempre y cuando el pago pueda hacerse efectivo dentro del ejercicio presupuestario de 2026.