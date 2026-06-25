Prevén un aumento del 20% en el consumo de cerveza por el Mundial de Fútbol

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PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fabricantes de Bebidas Refrescantes de Pimem prevé un crecimiento de un 20% en el consumo de cerveza durante los días que dure el Mundial de Fútbol.

Según los empresarios del sector, la cerveza es la bebida que más se consume entre los seguidores de las diferentes nacionalidades, especialmente alemanes e ingleses.

Los mismos empresarios apuntan que el consumo de este producto ha ido disminuyendo paulatinamente con los años y que el mundial de fútbol representa un "punto de inflexión positivo dentro de la tendencia negativa" que lleva esta bebida. Los datos que manejan coinciden con los fabricantes de cerveza del resto del Estado. "Llevamos cerca de dos años viendo como disminuye el consumo de cerveza por diferentes motivos", ha declarado la presidenta de esta asociación, Leonor Fuster.

Los mismos fabricantes creen que la llamada 'copa de vino' se va imponiendo poco a poco en determinados ambientes y que los consumidores optan por esta esta bebida en sustitución de la tradicional cerveza.

"Los motivos de esta tendencia no los tenemos aún identificados al cien por cien, pueden ser diferentes factores, pero sí que vemos también que los mismos tantos por cientos que suben en vino, bajan en cerveza", ha asegurado Fuster.