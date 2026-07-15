El primer envío de residuos desde Eivissa llegará a Mallorca este jueves

Archivo - Planta de tratamiento de residuos. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer envío de residuos desde Eivissa llegará a Mallorca en la madrugada de este jueves, dando inicio al plan piloto del tratamiento de residuos procedentes de Ca na Putxa a las instalaciones de gestión de residuos de Mallorca.

El barco con los residuos saldrá a las 23.00 horas desde Eivissa y llegará a Mallorca sobre las 01.00 horas. Según explicó el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard, los camiones irán directamente a Son Reus.

Precisamente, Bestard se desplazará a Eivissa este miércoles para supervisar que el primer envío se desarrolla con normalidad y con todas las garantías ambientales y viajará en el primer barco que está previsto que llegue a Mallorca.

La prueba piloto consistirá en el traslado de un máximo de siete camiones, cinco días entre semana, que realizarán su recorrido terrestre por la isla de Mallorca en horario nocturno, sin afectar al tráfico ni ocasionar otras molestias.

En total, podrían llegar unas 3.000 toneladas al mes. Según Bestard, el máximo de la basura que podría entrar en un año procedente de Eivissa sería similar a lo que se genera en Mallorca en el mes de febrero, unas 40.000 toneladas.

CONVENIO ENTRE CONSELLS

Los consells insulares firmaron la semana pasada el convenio para llevar a cabo este traslado que, según el Consell de Mallorca, da solución a un problema ambiental de ámbito autonómico que afecta a la isla de Eivissa ante la inminente finalización de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa y se permite al archipiélago avanzar hacia el objetivo de vertido cero establecido por las directivas de la Unión Europea.

El acuerdo establece que será responsabilidad del Consell d'Eivissa el traslado marítimo y terrestre de los residuos, así como los gastos derivados del transporte.

El envío de los residuos se llevará a cabo a través de la empresa concesionaria del servicio público de gestión de residuos urbanos de Eivissa, UTE Giref, y deberá comunicarse a la empresa concesionaria de Mallorca, Tirme, con diez días de antelación.

El convenio determina que la fracción de rechazo deberá empaquetarse en balas en las instalaciones del servicio público de gestión de residuos de la isla pitiusa, compactadas con flejes y retractiladas. Por su parte, el transporte se realizará mediante plataformas perfectamente cerradas o vehículos con caja completamente cerrada.

RECHAZO VECINAL

Los residuos llegarán desde Eivissa la misma semana en la que representantes de 17 entidades vecinales y ecologistas de Mallorca han impulsado varias iniciativas contra este plan piloto, entre ellas la constitución de una plataforma.

Las entidades han expresado su preocupación ante la inminente llegada de estos residuos afirmando que puede provocar riesgo de accidentes y vertidos, además de mal olor y otras molestias. Según han insistido, los residuos se trasladarán a granel y no en balas compactadas.

También han advertido de que el traslado supondrá el riesgo de agotar prematuramente el vertedero de Mallorca, que verá reducida su vida útil.

Asimismo, han denunciado un "fraude" en la rebaja de la tarifa de basuras en Mallorca, recordando que los 50 millones de subvención del Govern suponen "el reparto de los costes" por el fracaso de la gestión de Eivissa.

El GOB informó al resto de entidades sobre el contencioso administrativo contra la adjudicación del contrato del servicio de transporte de residuos tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad por parte del Consell ibicenco, un recurso admitido a trámite. Las 17 entidades no descartan llevar a cabo más acciones de protesta.