El primer satélite de la historia de Baleares ya está listo para su lanzamiento este verano

El satélite Posidonia, el primero de la historia de Baleares. - CAIB

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El satélite Posidonia, el primero de la historia de Baleares y que servirá para monitorizar fenómenos relacionados con el cambio climático o gestionar emergencias naturales, ya está completamente finalizado y listo para ser lanzado este verano.

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha visitado este jueves las instalaciones de la empresa que ha desarrollado el satélite, Open Cosmos, para conocer de primera mano el estado final del proyecto.

Durante la visita, Costa ha recorrido las áreas de I+D+i y la fábrica de satélites de la compañía, donde los responsables técnicos han explicado los diferentes procesos de desarrollo, integración y validación de los dispositivos espaciales que fabrican.

Posteriormente, según ha informado la Conselleria en un comunicado, ha accedido a la Sala Blanca, el espacio de alta seguridad y control ambiental donde se encuentra el satélite Posidonia, y ha firmado la estructura exterior del dispositivo antes de su envío para el lanzamiento.

El proyecto Posidonia, cofinanciado con tres millones de euros de fondos europeos del Govern por tres millones de euros en colaboración con Open Cosmos, la Universitat de les Illes Balears (UIB), Wireless DNA y Garden Hoteles, tiene como objetivo obtener datos e imágenes de alta resolución para avanzar en la lucha contra el cambio climático, la gestión territorial y la sostenibilidad turística del archipiélago.

"El proyecto Posidonia simboliza la capacidad de Baleares para liderar iniciativas innovadoras con impacto real sobre el territorio y sobre el futuro de nuestra economía. La colaboración público-privada está permitiendo situarnos en el mapa internacional de la innovación y del sector aeroespacial, con una infraestructura tecnológica que aportará información clave para tomar decisiones estratégicas basadas en datos científicos", ha dicho Costa.

Por su parte, el consejero delegado y fundador de Open Cosmos, Rafael Jordà, ha asegurado que ver el satélite Posidonia completamente acabado "es un hito histórico" y demuestra que desde Baleares "se pueden impulsar iniciativas tecnológicas de alto nivel internacional, generando conocimiento, innovación y nuevas oportunidades económicas vinculadas al sector espacial".

El satélite permitirá monitorizar fenómenos relacionados con el cambio climático, la temperatura del mar, la evolución del litoral, la presión humana sobre el territorio o la gestión de emergencias naturales, entre otras aplicaciones.

Además, facilitará el acceso a datos estratégicos para administraciones, centros de investigación y empresas del archipiélago.