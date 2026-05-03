La primera etapa del Correllengua Agermanat 2026 en Mallorca finaliza con el concierto de la Gossa Sorda en Felanitx

Representantes de las entidades organizadores del Correllengua Agermanat 2026 en el concierto de la Gossa Sorda en Felanitx. - JOVES DE MALLORCA PER LA LLENGUA

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El multitudinario concierto de la Gossa Sorda celebrado este sábado en Felanitx ha puesto el punto final a la primera etapa del Correllengua Agermanat 2026 en Mallorca.

La 'flama' del Correllengua llegó a primera hora del día a Cala Rajada procedente de Menorca y la antorcha ha recorrido el Llevant de la isla al pasar por las localidades de Capdepera, Artà, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Vilafranca, Porreres y Felanitx, segun ha explicado Joves de Mallorca per la Llengua en un comunicado.

Durante el concierto, los portavoces de la entidad Maria Maians y Josep Buades se han dirigido a los asistentes y han apuntado "la misma llama que en 1995 se encendió por primera vez en la Rambla de Palma estaba este sábado en Felanitx".

"La juventud organizada ha dado un paso adelante en todos los 'Països Catalans' estas semanas y este pasa se llama Correllengua Agermanat", han reivindicado.

También han hablado los tres portavoces del Correllengua --uno por territorio-- y el representante de Baleares, Pau Emili Muñoz, ha dicho que se han recorrido "centenares de kilómetros en todos los 'Països Catalans'" y en todos lugares han visto gente "con ilusión, emocionada de recibir la 'flama' y pasarla al desconocido de al lado, gente con ganas de avanzar hacia la plena normalización de la lengua catalana".

En los pueblos por los que ha pasado la 'flama' han señanado que han visto un "aumento de la participación" respecto del Correllengua Interilles de 2024.

Varios equipos deportivos han llevado esta antorcha y la han recibido en los diferentes municipios con 'gegants', 'caparrots', 'dimonis', bandas de música, charangas y 'glossades'. De hecho, los principales 'glossadors' de la isla han glosado en Manacor y Felanitx y personalidades destacadas de cada pueblo han leído el manifiesto en sus municipios. En Vilafranca lo ha hecho el cantante Tomeu Penya.

Este año se celebra la primera edición del Correllengua Agermanat, que recorre 1.500 kilómetros en todos los 'Països Catalans'. El día 19 de abril salió de Prada, después pasó por Catalunya y la Comunitat Valenciana Valenciano y ahora está en Mallorca, donde este domingo finalizará su segunda etapa con un acto en Palma.