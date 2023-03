La primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Baleares, a debate como ley en el último pleno del Parlament

PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El último pleno del Parlament, que comenzará a las 09.00 horas del próximo martes, 28 de marzo, con el debate de las preguntas de control al Govern, debatirá y previsiblemente aprobará como ley la primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de su historia, en este caso a propuesta del GOB.

Se trata, en concreto, de la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras que, a grandes rasgos, introduce la necesidad de que las políticas que se impulsen a partir de hora tengan en cuenta cómo afectarán al bienestar de las generaciones presentes y futuras en escenarios de escasez energética y de materiales, crisis climática.

En este sentido, el diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas ha resaltado la importancia de que el periodo de sesiones y la legislatura acaben de este modo dando voz a la sociedad civil. "Tenemos que estar orgullosos", ha afirmado.

Sobre esto, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha señalado que en contra de la crítica habitual de que los políticos "solo piensan en las próximas elecciones", esta ley invita a pensar en los efectos a largo plazo de la legislación.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sílvia Cano, por su parte, ha explicado que durante la tramitación "se ha aterrizado" la propuesta a las posibilidades del ordenamiento jurídico y de las instituciones y ha recordado que se asumió el compromiso de que se tramitara antes de que acabara la legislatura.

OTRAS CUESTIONES

El pleno, el último de esta legislatura, incluirá además las preguntas de control al Govern, que en este último pleno versarán fundamentalmente sobre qué valoración hacen los consellers y la propia presidenta Francina Armengol después de ocho años de gobierno.

La portavoz parlamentaria de CS, Patricia Guasp, ha respondido por la presidenta del ejecutivo autonómico. "No, no está mejor. Tiene que pedir perdón por no estar mejor porque es rehén de los nacionalistas de MÉS y los populistas de Podemos", ha apuntado.

También en el debate de control al Govern balear, el portavoz parlamentario de El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha indicado que trasladará a Armengol el "fracaso" en las políticas de diversificación económica. Según el regionalista, Baleares es ahora "más dependiente" del turismo de lo que era cuando Armengol llegó al Ejecutivo.

Se espera un pleno maratoniano ya que incluirá igualmente el debate para validar o derogar el decreto ley de ayudas para paliar los efectos del temporal 'Juliette' y la votación de la reforma del reglamento del Parlament.

Además, se debatirá una interpelación de CS en la que, según ha explicado esta semana su portavoz en la Cámara, Patricia Guasp, la formación liberal alertará de la "falta de políticas valientes en materia de familia y conciliación".

Según ha añadido, expondrá al Ejecutivo algunas de sus propuestas en esta materia como la semana laboral flexible, "que va más allá de la semana de cuatro días", la gratuidad 0-3 años, del transporte, del comedor y de las extraescolares para todas las familias de Baleares.

También, en la sesión plenaria del próximo martes se debatirá una Proposición No de Ley (PNL) de El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa al reconocimiento de la equivalencia a los profesores interinos de Formación Profesional.

Finalmente, la diputada del Grupo-Vox Actúa Baleares Idoia Ribas defenderá una moción relativa a la política general del Govern en materia de derechos y protección de las mujeres.