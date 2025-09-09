Las primeras horas de lluvias dejan casi 50 incidencias en Mallorca

Archivo - La lluvia descarga con fuerza en la calle Jaume III de Palma (Mallorca). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras horas de lluvias, que se espera que se alarguen durante todo este martes en el conjunto de Baleares, han dejado al menos 48 incidencias en Mallorca.

Es el recuento que han realizado los servicios de emergencias hasta las 10.00 horas, han informado a Europa Press fuentes del 112.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la inestabilidad continuará en el archipiélago a lo largo de la jornada después de las tormentas registradas durante la madrugada.

Se esperan chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes o torrenciales, y no se descarta que caigan precipitaciones en forma de granizo.

Las Islas ya han sufrido tormentas y chubascos de intensidad muy fuerte o torrencial, con rachas de hasta 91 km/h, de acuerdo con la Aemet.