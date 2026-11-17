La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández. - CAIB

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras Jornadas Profesionales de Justicia Juvenil de Baleares han comenzado este martes en el Auditorio del Parc Bit, en Palma, con la participación de 175 personas, 140 de forma presencial y 35 en línea que analizarán los nuevos retos de la intervención con menores.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha inaugurado el encuentro, que se celebra los días 17 y 18 de noviembre y reúne a profesionales de los ámbitos jurídico, psicosocial y socioeducativo, así como a investigadores y especialistas de diferentes comunidades autónomas, para analizar la evolución del sistema de justicia juvenil y los principales retos de la intervención con menores, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

Las jornadas ponen el foco en los cambios sociales, familiares y culturales que han transformado las necesidades de los jóvenes y las respuestas del sistema de justicia juvenil.

También permiten reflexionar sobre la evolución de los modelos de intervención desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

JUSTICIA RESTAURATIVA E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Uno de los principales ejes del encuentro es la justicia restaurativa, con especial atención a las prácticas que favorecen la responsabilización de los jóvenes, la reparación del daño causado y la participación de las víctimas.

También se abordan las garantías jurídicas, la valoración de los factores de riesgo y la adecuación de las medidas socioeducativas a las necesidades de cada joven.

Las diferentes sesiones permiten compartir experiencias de intervención tanto en centros de internamiento como en medio abierto, así como reflexionar sobre el abordaje de las conductas sexuales abusivas protagonizadas por menores y jóvenes y las posibilidades de las prácticas restaurativas en estos casos.

El programa cuenta con la participación de profesionales como la fiscal de Menores de Baleares, Adela Jiménez Villarejo; el director general de Justicia del Gobierno Vasco, José María Bastos Marzal; la especialista en justicia restaurativa Mª del Valle Medina Rodríguez, y el pedagogo y educador social Manel Capdevila, entre otros.

LA VOZ DE LOS JÓVENES Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Las jornadas también incorporan las experiencias de jóvenes que han pasado por el sistema de justicia juvenil, con el objetivo de conocer sus vivencias y comprender mejor los procesos de responsabilización, cambio y reinserción social.

Además, el programa incluye actividades prácticas, como el taller 'Amb mesura', y espacios de intercambio entre profesionales de diferentes territorios.

El encuentro también dedica un espacio al reconocimiento de la trayectoria de los profesionales que han contribuido al desarrollo de la justicia juvenil en Baleares y a la transmisión de conocimientos entre generaciones.