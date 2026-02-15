A prisión por abordar violentamente y agredir a mujeres para robarles en una parada de bus en Palma

Dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre que, supuestamente, abordó violentamente y agredió a dos mujeres en una parada de autobús para robarles y que, además, podría ser el autor de un robo en el interior de un vehículo.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional estaba llevando a cabo una investigación por dos violentos robos muy parecidos.

Las víctimas eran mujeres que estaban en una parada de autobús mirando sus móviles cuando fueron abordadas por detrás por un hombre que les arrebató los terminales empleando violencia e intimidación.

El primer robo se produjo sobre las 14.20 horas del 26 de diciembre, en la calle Feliciá Fuster de Palma. Una mujer se encontraba esperando el autobús en la parada, momento en que un joven le preguntó por el tiempo de llegada del bus y alejándose tras la respuesta.

Instantes después, el mismo joven abordó a la mujer por la espalda para quitarle el teléfono móvil. La víctima se resistió y se inició un forcejeo. La mujer cayó al suelo y el supuesto ladrón trató de quitarle el bolso.

Como la mujer no soltaba el teléfono, el asaltante comenzó a golpearle el rostro y la cabeza, amenazándole que no pararía de golpearla hasta que le entregara el terminal. Ante los continuos golpes y el daño sufrido, la mujer soltó el teléfono. El ladrón huyó a bordo de un vehículo. La víctima pidió ayuda y tuvo que ser asistida en un centro médico por las heridas sufridas.

El segundo robo se produjo al día siguiente, sobre las 06.00 horas, en otra parada de autobús en la calle Manacor. Otra mujer, igual que la anterior, estaba utilizando su móvil. En un momento, un hombre le abordó por detrás de la marquesina de forma sorpresiva y le arrebató el teléfono de la mano.

La víctima se puso a gritar y el asaltante reaccionó de forma violenta. Le propinó un puñetazo en la cara y le golpeó en la cabeza con el móvil que le había robado mientras le decía "no chilles o te mataré".

La mujer pidió auxilio a los clientes de un bar cercano. Varios ciudadanos solicitaron la presencia de una ambulancia que trasladó a la víctima a un centro hospitalario por las lesiones sufridas.

El Grupo de Policía Judicial identificó al presunto autor y comprobaron como estaba relacionado con un robo con fuerza en interior de vehículo que habría ocurrido entre los dos asaltos a las mujeres.

Una patrulla de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional localizó al hombre sobre las 05.30 horas del pasado sábado en el Paseo Marítimo de Palma y le detuvo. El presunto autor pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional.