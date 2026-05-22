A prisión por atracar un salón de juegos de la Playa de Palma con un arma blanca: "El dinero, dame el dinero"

El detenido, escoltado por dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, que posteriormente ha ingresado en prisión de forma provisional, por supuestamente atracar un salón de juegos de la Playa de Palma con un arma blanca y sustraer el dinero de la caja registradora.

Los hechos sucedieron sobre las 06.30 horas del pasado martes en un establecimiento ubicado en una de las principales zonas turísticas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

El sospechoso entró en el local y, armado con un objeto punzante, intimidó a la empleada para que le entregara la recaudación. "El dinero, dame el dinero", le espetó.

La trabajadora entró en pánico y saltó por encima de la barra, logrando salir del establecimiento y pedir auxilio, aunque nadie la escuchó.

El supuesto ladrón aprovechó para acceder al interior de la barra, apoderarse del dinero que había en la caja registradora y huir del lugar.

El sospechoso, que ya había sido en el pasado atrás por atracar a punta de cuchillo a dos taxistas, fue localizado y arrestado como supuesto autor de un delito de robo con violencia.

La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional del hombre, de nacionalidad argentina.