A prisión por cobrar por adelantado 30.000 euros por unos trabajos de barnizado que nunca realizó

Archivo - Agente de la UDEF frente a un ordenador. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre para quien ya se ha ordenado ingreso en prisión por cobrar por adelantado hasta 30.000 euros a una veintena de personas por unos trabajos de barnizado que le fueron encargados y que nunca realizó.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, la operación del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional arrancó hace unos meses tras recibirse unas 20 denuncias interpuestas por estafa, con un común modus operandi y un mismo autor.

Los agentes tuvieron conocimiento de que un varón se anunciaba en portales de internet y chats de mensajería telefónica, utilizando para ello el nombre de empresas solventes, para realizar trabajos de lacado y barnizado de puertas y ventanas a un precio muy inferior al del mercado.

MODUS OPERANDI

Tras contactar con las víctimas, el presunto autor entablaba conversación con estas, acordaban un precio y recogía los efectos a reparar de los domicilios.

A la hora de la retirada de los efectos, solicitaba el adelanto de la mitad del total del presupuesto y entregaba a las victimas un 'recibí' en alguno de los casos, aunque en otros no entregaba ningún tipo de documento como justificante de pago. Tras esto, informaba a los perjudicados de que en un breve los trabajos estarían acabados.

Posteriormente, según la Policía, el presunto autor contactaba con sus víctimas a los pocos días de la recogida de los efectos y solicitaba más dinero de lo acordado en un primer momento.

Para ello utilizaba dos estrategias. O bien se excusaba en que tenía que comprar más material de lo inicialmente pactado o decía que tenía que entregar los efectos a un carpintero para su arreglo y posterior lacado.

Por otro lado, utilizaba la excusa del alquiler de un local para llevar a cabo los trabajos, por lo que necesitaba un adelanto de una indeterminada cantidad de dinero. Para generar confianza ofrecía a las victimas la posibilidad de abaratar el coste final entre 200 y 300 euros respecto a lo inicialmente acordado.

AMENAZAS PARA LLEVAR A CABO LA ESTAFA

El presunto autor llegó a enviar a las victimas fotos de su documentación personal con el interés de generar tranquilidad y conseguir el dinero solicitado.

Llegado el plazo de entrega, el presunto autor contactaba con las victimas y acordaba una fecha y hora de entrega, aunque en ningún momento llegaba a hacerse efectiva la entrega del material ya que el presunto autor dejaba de contestar a las llamadas y mensajes.

Transcurridos varios meses más del plazo inicialmente pactado para la entrega de los efectos, el ahora detenido se tornaba agresivo y en actitud chulesca hacia las víctimas. Llegó a proferir amenazas con agresiones físicas a ellos o sus familiares y pedía más dinero para entregarles los trabajos.

DETENCIÓN

Tras varias vías de investigación y tras las pesquisas policiales practicas por los agentes del grupo de delincuencia económica, se logró la plena identificación y localización del presunto autor, en una finca de la zona norte de Mallorca, donde finalmente se le arrestó por los delitos de estafa, amenazas y reclamación judicial.

Finalmente los agentes del Grupo de delincuencia económica tras hacer una estimación de lo estafado por el presunto autor, pudieron confirmar que el mismo se habría apoderado de unos 30.000 euros. No se descartan más victimas y la investigación sigue abierta.

Tras la puesta a disposición del presunto autor, la autoridad judicial acordó su ingreso en prisión provisional.