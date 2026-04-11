Prisión para cuatro hombres por dar una paliza a la pareja de la exnovia de uno de ellos en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres por supuestamente dar una paliza a la pareja de la exnovia de uno de ellos en Palma, para quienes se ha decretado su ingreso en prisión provisonal.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles sobre las 20.50 horas en la calle Manacor, donde acudieron varias patrullas policiales tras ser alertadas de una pelea multitudinaria, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Cuando los agentes llegaron vieron a un hombre en el suelo ensangrentado y a una mujer a su lado que también estaba herida. Varios testigos explicaron lo que había ocurrido y aportaron características de los presuntos agresores.

Según uno de los testigos, cuatro hombres agredieron al hombre que estaba en el suelo golpeándole con patadas y puñetazos de forma continua. El testigo explicó que uno de los agresores lo agarraba mientras el resto le golpeaba de forma sucesiva, y que la mujer fue en su auxilio y también recibió golpes.

Otro testigo ratificó lo anterior y agregó que uno de los sospechosos le comenzó a dar puñetazos en la cabeza a la víctima "como si fuera una pelota".

El hombre herido presentaba varias lesiones, le faltaban varios dientes y cortes en la cabeza, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario.

La mujer explicó que el hombre herido era su actual pareja y que uno de los agresores había sido su novio durante unos meses. Además, manifestó que había sido agredida durante su relación con el presunto autor y que se había decretado una orden de alejamiento a su favor.

Según señaló, momentos antes de la agresión había ido a comprar a una tienda con su actual pareja cuando los cuatro presuntos agresores se abalanzaron sobre su pareja y le agredieron violentamente. Ella intentó frenar la agresión y recibió también múltiples golpes.

La víctima indicó que uno de los agresores llevaba un cuchillo y varios testigos relataron que los sospechosos llevaban también una espada, que se encontraba en el lugar de los hechos.

La Policía interceptó a los cuatro sospechosos, que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones. A la expareja de la víctima se le imputa también un presunto delito de quebrantamiento.