A prisión un detenido por robar más de 15.000 euros en una veintena de bares y restaurantes de Mallorca - GUARDIA CIVIL

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años por presuntamente sustraer más de 15.000 euros en más de 20 robos en bares y restaurantes de Mallorca en las últimas semanas. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión sin fianza.

La investigación comenzó por un robo en un restaurante Marratxí en el que los propietarios sorprendieron en su interior a una persona encapuchada a altas horas de la madrugada y, al verlos, huyó del lugar, según ha informado el Instituto Armado.

Posteriormente, la Guardia Civil recibió numerosas denuncias por robos en bares y restaurantes de Palma, Marratxí, Pòrtol, Santa Eugènia, Santa Maria, Lloseta, Sineu, Inca, Binissalem, Valldemossa, Sóller, Llucmajor y Bunyola, así como en varios polideportivos y campos de fútbol.

El modus operandi del presunto autor siempre era el mismo, entraba a robar de noche a altas horas de la madrugada, con guantes y encapuchado, y utilizaba palancas, cizallas y destornilladores para forzar los accesos de los establecimientos y robar dinero efectivo o teléfonos móviles, entre otros objetos.

En concreto, llegó a sustraer más de 15.000 euros y provocó daños en los accesos por valor de más de 20.000 euros. Según la investigación, el detenido era muy precavido, no dejaba indicios y actuaba solo, lo que complico la investigación.

Una vez identificado, agentes de la Guardia Civil realizaron este miércoles un registro en su domicilio en el barrio palmesano de Son Gotleu, donde hallaron evidencias de la comisión de los robos.