Prisión para dos detenidos por agredir y robar a dos personas en una parada de bus en Palma

Prisión para dos detenidos por agredir y robar a dos personas que esperaban el bus en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por presuntamente agredir y robar a otros dos que estaban esperando el autobús cerca del parque de Ses Estacions de Palma. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de ambos detenidos.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la mañana cuando los presuntos autores, de origen rumano, habían agredido a otros dos jóvenes y les habían robado un reloj, un móvil y dinero en efectivo, según la información de la Policía Nacional.

Las víctimas explicaron que estaban esperando el autobús cuando dos jóvenes se les habían acercado para pedirles un cigarro y, en ese momento, comenzaron a agredirles. Ambos presentaban numerosas heridas y golpes.

Tras la agresión y robarles varios objetos, los presuntos autores huyeron del lugar, momento en el que una de las víctimas pudo grabarlos.

Dada la gravedad de las lesiones que presentaba una de las víctimas, los agentes solicitaron asistencia sanitaria y se trasladaron a ambos hombres hasta un centro hospitalario para que fueran asistidos, ya que tenían heridas que precisaron puntos de sutura, además de fracturas en las órbitas oculares.

Paralelamente, los agentes realizaron batidas por las calles adyacentes al lugar de los hechos, ampliando el radio de búsqueda hasta la barriada de Son Gotleu donde finalmente fueron localizados los presuntos autores.

Durante el cacheo localizaron escondido el reloj y el dinero sustraídos momentos antes y finalmente fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Uno de los presuntos autores ya fue detenido por un robo con violencia el pasado 16 de noviembre en la zona de la Playa de Palma. En ese caso, una mujer extranjera denunció que, cuando paseaba junto con su pareja, fue abordada por un hombre que le agarró fuertemente del bolso.

La mujer cayó al suelo y fue arrastrada varios metros, observando cómo su agresor sacaba del interior del bolso un monedero en el que portaba unos 30 euros.

Entonces, el hombre emprendió la huida a la carrera y un agente de la Policía Nacional fuera de servicio interceptó al presunto autor y lo detuvo como presunto autor de un robo con violencia.