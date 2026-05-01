En prisión dos patrones de pateras que pusieron en riesgo a 19 migrantes durante un trayecto. - POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

EIVISSA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en Eivissa a dos patrones de pateras, que han ingresado en prisión y que pusieron en peligro la vida de 19 migrantes.

Según han informado ambos cuerpos, una precisa coordinación entre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Eivissa permitió la semana pasada la detención de dos personas de origen argelino como presuntos autores de un delito de favorecimiento a la migración ilegal y contra los derechos de las personas extranjeras.

Los detenidos patronearon una patera-taxi de ida y vuelta que llegó a las costas de Formentera con 19 migrantes tras una persecución policial que puso en riesgo la vida de sus ocupantes.

La patera fue localizada por dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Los agentes se aproximaron a ella instando al patrón en reiteradas ocasiones a que detuviera la marcha.

A pesar del requerimiento policial, el patrón hizo caso omiso y emprendió la huida a gran velocidad, golpeando de forma violenta con fuertes y sucesivos impactos en el mar.

Los agentes observaron que la embarcación estaba completamente abarrotada, excediendo el cupo que pueda considerarse mínimamente seguro para la travesía.

En mitad de la persecución, los agentes detectaron que a bordo se encontraba un menor de edad, por lo que descendieron en ese momento la velocidad, siguiendo la estela de la embarcación hasta el punto de desembarque en un lugar próximo al faro de la Mola.

Los pasajeros abandonaron la embarcación y huyeron a pie y comenzaron a desprenderse de sus ropas para dificultar la identificación de los pilotos.

La maniobra de huida la realizaron únicamente con el objetivo de llegar a tierra y poder desprenderse de cualquier prueba o indicio que pudiera relacionarles con el patronaje de la embarcación, una patera de unos seis metros de eslora.

Pese a todos los esfuerzos realizados en estos primeros momentos por los agentes del Servicio Marítimo, no se logró identificar a los patrones.

La patera estaba compuesta por 19 personas, todas de origen argelino, y eran 11 varones adultos, una mujer adulta acompañada por su hijo menor de diez años y seis menores de edad no acompañados.

Una vez fueron localizados todos los ocupantes, pasaron a disposición de la Policía Nacional para que por parte de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) se iniciaran los trámites para la devolución a su país de los adultos y las investigaciones y entrevistas para identificar a los patrones de la embarcación.

Como resultado de la investigación se detuvo a dos patrones, uno de los cuales ya había entrado previamente en España en patera por Almería utilizando otra identidad, circunstancia que se da con frecuencia en los patrones de las embarcaciones.

En el caso de esta patera, los ingresos obtenidos por la organización en este viaje podrían ascender al equivalente a 85.000 euros.