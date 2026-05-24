A prisión por entrar en casa de un octogenario, hacerle un mataleón y robarle 50 euros en Palma

El detenido, de espaldas, escoltado por un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, quien ha ingresado en prisión de forma provisional, por supuestamente entrar en casa de un octogenario, hacerle un mataleón y robarle 50 euros en Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron el sábado 15 de mayo en la vivienda de la víctima, ubicada en la zona de la calle Aragón.

Los agentes del Grupo de Atracos, tras recibir una denuncia por estos hechos, abrieron una investigación que les llevó a descubrir que el sospechoso se había personado en casa de la víctima haciéndose pasar por el nieto de una vecina.

Una vez dentro de la vivienda, en al menos dos ocasiones le dijo al octogenario que su abuela no estaba en casa y que necesitaba 50 euros para ir a la farmacia.

En un momento dado, le agarró del cuello rodeándole con el brazo, sin apretarle pero amenazándole con lo que le podría pasar si no le daba el dinero. La víctima accedió y le entregó un billete de 50 euros que llevaba encima.

Acto seguido, el sospechoso, de nacionalidad marroquí, soltó al hombre y abandonó apresuradamente la vivienda. Los investigadores le localizaron y detuvieron el pasado lunes.

La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional como supuesto autor de un delito de robo con violencia en casa habitada.